Xavier Garcia Albiol esclata davant d'un multireincident: 'És humiliant'

Les xifres de la multireincidència a Catalunya són alarmants i indiquen un problema de seguretat ciutadana. Durant anys s'ha fet la vista grossa amb la delinqüència i s'ha enfocat la seguretat pública des d'un prisma bonista. S'ha imposat un sistema obsessivament garantista que prioritza els drets dels delinqüents a la seguretat dels ciutadans.

Això ha ofert una sensació d'impunitat que ha portat a un auge de la delinqüència. Alguns casos de manera molt flagrant. Les dades policials apunten que en ciutats com Barcelona la majoria dels delictes els cometen estrangers multireincidents.

Badalona és una altra de les grans ciutats catalanes afectades per la xacra de la multireincidència. L'actual alcalde Xavier García Albiol està intentant aplicar la mà dura després d'anys d'abandonament i deixadesa. Però la laxitud de les lleis i la mala aplicació per part de les autoritats competents complica molt la seva tasca.

Aquesta setmana, ha compartit en un tuit un cas flagrant ocorregut recentment a la ciutat. Un exemple que li serveix per defensar la necessitat de deportacions massives, amb la finalitat de garantir la seguretat dels ciutadans.

Demana la seva deportació immediata

Segons explica l'alcalde, la Guàrdia Urbana i els Mossos van detenir la nit de dimarts un delinqüent marroquí de 24 anys. Resulta que l'individu acumulava 48 detencions. "Dec ser una persona molt radical, però em resulta humiliant que no hagi estat expulsat al Marroc i continuï delinquint pels nostres carrers", va expressar Albiol.

No és la primera vegada que Xavier García Albiol es manifesta de manera molt contundent amb aquest problema. Ha demanat reiteradament penes de presó més dures per als delinqüents espanyols que reincideixen, i la deportació per als estrangers multireincidents. Una visió cada vegada més compartida pel comú dels catalans per solucionar el problema de l'auge de la delinqüència.

Badalona és una de les ciutats més afectades per l'auge de la delinqüència a Catalunya. Juntament amb L'Hospitalet i Sabadell és la ciutat on més van créixer els delictes l'últim any. Albiol ha reforçat la presència policial, però adverteix que sense un canvi de les lleis no és efectiu.