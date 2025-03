Entitats pro delinqüents usen el Parlament per insultar els funcionaris de presons

L'associació de funcionaris de presons, Marea Blava, denuncia "l'esperpent" en què es va convertir la Comissió de Justícia del Parlament del passat 20 de març. Segons denuncien els funcionaris, va ser “vergonyós i lamentable” el rosari "d'acusacions gratuïtes i vexacions" d'alguns dels ponents.

En particular, es refereixen a Iñaki Rivera, director de OSPDH, i Gracia Amo, portaveu de l'Associació de Familiars Presos de Catalunya. Aquests dos ponents van participar en nom d'onze associacions més. De fet, des de Marea Blava remarquen que van haver d'intervenir diversos portaveus parlamentaris per evitar “el linxament verbal”.

Entre les greus acusacions vessades contra els professionals, consta, per exemple, la de Gracia Amo, que, a propòsit de la gestió dels presos amb patologies duals, diu que “els funcionaris no estan preparats”. Així mateix, fonts penitenciàries assenyalen a E-Notícies que Gracia Amo va sostenir afirmacions que són manifestament falses. Va dir, per exemple, que es va tancar l'hort de la presó perquè a una funcionària “li va picar una aranya”, però aquestes fonts penitenciàries expliquen que es va tancar perquè simplement “es va construir una cuina”.

Entre altres acusacions, es va dir que els funcionaris torturen els presos, que no calen més funcionaris de presons i que existeixen tota mena d'arbitrarietats que polítics i funcionaris es neguen a aclarir. “Per què s'oposen a la creació d'una investigació d'una cosa escandalosa com és aquesta xifra[de presumptes contencions mecàniques]?”, va dir Rivera.

Crítiques a García Berrio (Comuns)

En el seu comunicat, els funcionaris mostren incredulitat davant la presidència de la comissió, que ostentava el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio. “Aquesta criminalització i esbroncada a parlamentaris hauria d'haver estat corregida pel president de la comissió”. En aquest sentit, Marea Blava avança que posaran en coneixement del president Rull la situació que es va viure al Parlament.

De passada, aprofiten per agrair les “intervencions en defensa de l'honorabilitat dels treballadors” de diversos grups parlamentaris. Entre ells, destaquen les intervencions de PSC, Junts i PP. “Deplorable una vegada més la diputada d'ERC, Anna Balsera, i previsibles els diputats de Comuns i CUP”.

Finalment, els funcionaris esperen un pronunciament clar del conseller Espadaler. “A qui primer correspon la defensa dels treballadors penitenciaris i el prestigi dels serveis d'execució penal és al conseller de Justícia”, conclouen els treballadors.