La Universitat de Vic anima els seus estudiants a celebrar un acte del Ramadà

La Universitat de Vic ha organitzat un Iftar comunitari per a aquest divendres, convidant els estudiants a participar. Aquest esdeveniment se celebra per trencar el dejuni del Ramadà, una tradició islàmica que se celebra en aquestes dates. La universitat ha especificat que els assistents han de portar "alguna cosa halal per compartir", com a part de l'activitat.

Segons el comunicat de la universitat, l'esdeveniment està dissenyat "per compartir, reflexionar, i gaudir d'un moment tan significatiu". Pretén ser un espai inclusiu, obert tant a musulmans com a aquells que vulguin aprendre sobre la tradició. La universitat ha destacat que aquesta trobada busca fomentar la diversitat i l'enteniment intercultural entre els estudiants.

No obstant això, la convocatòria ha generat controvèrsia política. El grup parlamentari Vox ha criticat aquesta iniciativa i ha sol·licitat la compareixença del rector de la universitat, Josep-Eladi Baños. També han demanat que la consellera d'Universitats, Núria Montserrat Pulido, expliqui els motius de la celebració de l'Iftar en un centre públic.

Vox reivindica a Jaume Balmes

Vox ha manifestat el seu rebuig cap a aquesta activitat, considerant-la una forma de promoure l'islam. Des de Vox denuncien que l'Iftar no hauria de celebrar-se en una institució acadèmica pública, ja que, argumenten, això compromet la neutralitat de la universitat. En una carta feta pública, Vox ha sol·licitat que se suspengui l'esdeveniment i, en cas contrari, que la consellera prengui mesures al respecte.

D'altra banda, destaquen que Catalunya és un punt clau a Espanya per a les operacions contra el gihadisme radical. Concretament, més del 40% d'aquestes operacions es realitzen a la regió. "No podem obviar que el gihadisme radical utilitza aquest tipus d'iniciatives per guanyar legitimitat i presència institucional, facilitant l'avanç d'una ideologia que amenaça les nostres arrels culturals i la nostra convivència", adverteixen des de Vox.

També recorden que aquesta celebració no té un equivalent en altres festivitats religioses, com el Nadal. En aquest sentit, Vox ha aprofitat l'ocasió per fer referència a la figura del sacerdot i filòsof Jaume Balmes. Argumenten que és particularment greu que la universitat participi en activitats relacionades amb el gihadisme, donat el seu vincle amb un referent catòlic com Balmes.