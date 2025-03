La realitat de la rebaixa fiscal a Catalunya per la qual ERC treu pit

El Govern català aprova avui la modificació impositiva que baixarà l'IRPF als trams més baixos. La mesura beneficiarà els contribuents catalans amb una base liquidable inferior als 33.000 euros anuals. Això suposa el 75% dels contribuents de Catalunya, és a dir, 3 de cada 4 catalans.

La mesura ha estat anunciada amb triomfalisme per la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany. La rebaixa fiscal té com a objectiu "reduir l'impacte de la inflació en les llars catalanes", i és un "clar missatge a les classes mitjanes".

En principi la rebaixa fiscal per al tram més baix és una bona notícia per a aquells que fa temps que carreguen sobre les seves espatlles el pes de la crisi. Però analitzant més en detall ens adonem que els beneficis són relatius. La mesura serà només un petit alleujament per a aquells que viuen ficats en un autèntic infern fiscal.

125 euros d'estalvi en el millor dels casos

Per començar, cal aclarir que els catalans que veuran reduït el seu IRPF són els que més impostos pagaven en el seu tram a tota Espanya. Dit d'una altra manera, Catalunya deixarà de ser la comunitat on la gent amb menys ingressos paga l'IRPF més alt de tot l'Estat. La qual cosa serà un alleujament, però lluny encara d'oferir una situació desahogada.

A més, si agafem la calculadora veiem que la reducció s'acosta més a un lleuger alleujament que a una important rebaixa. La rebaixa d'un punt en el tram més baix significa que els que ingressin fins a 12.500 euros passaran de pagar un 10,5% d'IRPF a un 9,5%. Fins als 22.000 euros pagaran un 12,5%, i així progressivament.

Amb aquesta rebaixa, una persona soltera i sense fills que ingressa 25.000 euros bruts anuals s'estalviarà 103 euros d'IRPF. L'estalvi serà de 78 euros per a aquells que ingressin 30.000 euros anuals. En el millor dels casos, els trams més baixos pagaran 125 euros menys d'impostos.

Es tracta d'un lleuger canvi, insuficient encara per pal·liar els efectes de l'infern fiscal a la comunitat on més impostos es paguen.

Rebaixa fiscal insuficient

Catalunya és la comunitat amb els tipus impositius més alts i amb més impostos propis de tot l'Estat. Un exemple és el de l'impost de successions, que a Catalunya continua sent el més alt mentre que a la majoria de comunitats hi ha bonificacions. Un altre cas flagrant és l'impost de transmissions.

El resultat és la renúncia a moltes herències i la desincentivació del mercat immobiliari. És a dir, l'aplicació d'impostos molt alts a Catalunya dificulta seriosament el dia a dia dels catalans i estrangula el mercat.

ERC treu pit per la reducció d'un impost que ja era el més alt de tot l'Estat. Precisament ERC és un dels responsables de l'infern fiscal dels catalans, ja que juntament amb PSC i els Comuns es neguen a baixar impostos com reclamen Junts i PP. La rebaixa fiscal és insuficient perquè els catalans continuen pagant més que la resta d'espanyols per fer les mateixes coses.