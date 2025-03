Enfonsen Puigdemont después de criticar a Alejandro Fernández y el 'clan de la motosierra'

Amb la popularitat pels terres, Carles Puigdemont s'erigeix ara en flagell de l'extrema dreta i baluard de la democràcia al món. En el rerefons hi ha la seva batalla personal contra Aliança Catalana, que li està traient una gran quantitat de vots.Però els seus tuits a la desesperada no fan més que evidenciar la seva pèrdua de credibilitat i de lideratge.

El president de Junts s'ha fet ressò de la intervenció del diputat del seu partit Isaac Padrós al Parlament. Va ser el passat divendres a la comissió de control dels mitjans públics catalans al Parlament. Va posar en valor el respecte a la diversitat “en un procés de canvi global”.

Va fer referència a un “procés de deshumanització” amb l'auge de líders com Donald Trump o Javier Milei. Puigdemont es va referir a les seves paraules. “Em quedo amb aquest moment dedicat al clan de la motoserra i el braç enlaire”, va tuitejar.

Es referia sense anomenar-lo a Alejandro Fernández i la seva recent intervenció al Parlament. Li va demanar a Salvador Illa que tragués la motoserra, en referència als organismes inútils i duplicats que suposen cada any un malbaratament de més d'un milió d'euros.

A això es refereix Carles Puigdemont quan parla del clan de la motoserra. Però una vegada més li ha sortit el tret per la culata.

La dona de Puigdemont i la motoserra

Al president de Junts li han recordat que la seva dona, Marcela Topor, continua cobrant més de 6.000 euros al mes per un programa sense audiència a la Diputació de Barcelona. “A qui li hauríem de passar la motoserra és a la teva dona”, li ha replicat Ramon Audet.

L'escàndol de Marcela Topor, dona de Puigdemont, fa temps que coeja.

The Weekly Mag és un programa setmanal emès des de 2018 a la televisió de la Diputació de Barcelona. És un espai d'entreteniment i varietats íntegrament en anglès, pensat per promocionar aquesta llengua. Tot i tenir només 12.000 espectadors, la Diputació gasta al voltant de 260.000 euros per temporada.

Qualsevol programa amb aquesta audiència hauria desaparegut fa temps. Però Marcela Topor continua cobrant 1.772,73 euros per emissió. De fet, va estar a la corda fluixa coincidint amb els problemes judicials del seu marit el 2023, però van renovar el seu programa coincidint amb els acords d'investidura amb el PSOE a Madrid.

Aquest any el programa s'ha reprès després de l'últim acord entre Junts i el PSOE pel decret òmnibus. I cal tenir en compte que la Diputació de Barcelona està fermament controlada pel PSC. Casualitats?