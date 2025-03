Polèmica per un cartell del 8-M a Lleida amb una dona amb vel islàmic

Esclata la polèmica en vigílies del 8 de març pel cartell oficial del Dia de la Dona que ha tret l'ajuntament de Lleida. El cartell apel·la a la diversitat, amb la representació de diverses cares de dones de totes les edats, races i estils. Però la il·lustració inclou també una dona coberta amb el vel islàmic.

No es tracta d'una peça qualsevol, sinó del xador, un vel islàmic d'origen iranià que cobreix el cap i part de la cara. És un pas intermedi entre l'hijab, que només cobreix el cap, i el vel islàmic integral, com el burca o el nicab. A més, a l'Iran, on les dones són perseguides i fins i tot assassinades per no portar-lo, és concebut com una resistència religiosa davant l'occidentalització.

Per això la inclusió d'una dona amb xador en un cartell on suposadament es vol reivindicar el feminisme ha causat indignació.

La primera a reaccionar va ser Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana. Pregunta a l'ajuntament de Lleida "si creu que la vexació de la dona ho és menys si la practica la comunitat musulmana". I titlla el cartell de "vergonya".

Indignació pel cartell

També ha protestat enèrgicament Cristina Casol, la diputada de Junts que va denunciar assetjament en el seu propi grup parlamentari. Ha dit que el feminisme "ha de rebutjar qualsevol representació que imposi normes patriarcals a les dones sota el pretext de la seva cultura".

Casol acusa l'ajuntament de Lleida de "promoure una falsa diversitat" amb l'"excusa" del "respecte a les cultures alienes". En la seva mateixa publicació, comparteixen una interessant reflexió de l'escriptora Najat El Hachmi.

"Podeu passar el mocador per tots els filtres que vulgueu, fer-lo tan fashion com vulgueu. Però no per això deixarà de ser el que sempre ha estat: el símbol de tot un sistema de discriminació i opressió que és la punta de l'iceberg".

Najat El Hachmi ha estat objecte d'una campanya per part de l'esquerra, acusant-la de racista i islamòfoba.

Una usuària de X, Isabel, alerta que "han normalitzat el xador" i que "el següent ja és tapar tota la cara". També adverteixen que el 8 de març "ha estat copat per organitzacions que han usurpat el veritable feminisme amb símbols d'opressió i d'ideologia woke".

No només Lleida

El cartell de Lleida torna a retratar la contradicció d'una determinada esquerra cap al feminisme i el relativisme cultural. Però no és un cas aïllat. Al cartell de Lleida se li sumen altres de diverses localitats on també es representa el vel islàmic.

El cartell d'Altafulla pel 8-M d'aquest any inclou no una, ni dues, ni tres, sinó fins a quatre dones amb vel islàmic. A Sant Andreu de la Barca tres, i a Cubelles i Premià de Mar una.

El 2024 l'ajuntament de Ripoll va censurar un cartell de la festa major en què apareixia una nena coberta amb el vel islàmic. La qual cosa també va destapar molta polèmica, i Orriols va ser titllada de "racista". La polèmica torna a estar servida.