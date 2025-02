Puigdemont insulta els votants de Trump i li acaba sortint el tret per la culata

Fa temps que davant del propi declivi personal Carles Puigdemont s'ha erigit com a defensor de la democràcia davant l'onada reaccionària global. Diumenge va valorar els resultats electorals a Alemanya posant l'accent en el partit antiimmigració Alternativa per Alemanya (AfD). Aquest dimecres ha tornat a manifestar-se, aquesta vegada amb la seva recurrent inquina contra Donald Trump.

El president de Junts ha anomenat “gamarusos” als votants de Donald Trump. Ha assenyalat la contradicció dels funcionaris públics que van votar Trump i que podrien perdre la seva feina.

“Cal ser molt gamarús per votar algú que diu que agafarà la motoserra per retallar llocs de treball, i després queixar-te que t'han tallat la vida per la meitat”, ha publicat al seu compte de X.

L'estratègia antiderechista de Carles Puigdemont té clarament un objectiu, i és contrarestar l'auge d'Aliança Catalana a Catalunya. El líder de Junts està nerviós perquè segons totes les enquestes Orriols li està menjant la torrada. Però el seu nou intent de marcar perfil antitrumpista li ha sortit malament.

Més comentaris que likes, tots en contra

El seu missatge a la xarxa social acumula més de tres-cents missatges, la gran majoria crítics amb la seva gestió. “La sorpresa dels que us van votar a vosaltres sí que va ser èpica”, assenyala Kim Dorca. Markus li recorda que “et vam votar per fer la independència i no per tenir grup propi al Congrés i donar suport a Pedro Sánchez”.

Un altre català diu: “Cert, igual que els ‘gamarusos’ que continuen votant els partits processistes de Catalunya, que els van posar als peus dels cavalls i van proclamar una DUI de 8 segons”.

“Cal ser molt gamarús per votar aquells que ens van prometre la independència, i ara pacten amb aquells que ens van pegar”, diu un altre comentari. La majoria van en aquesta línia. Li retreuen que “gamarús” és “estar a Waterloo després d'haver enganyat els catalans i fer tuits per anomenar gamarusos a 77 milions de persones que van votar en unes eleccions democràtiques”.

Finalment, destaca aquest missatge d'un internauta a manera de conclusió. “Si vostè tingués una mica de sentit comú, i llegint totes les respostes a aquest tuit, es retiraria de la política i deixaria de fer el ridícul d'una vegada”.

Crisis a Junts

Els missatges contra Carles Puigdemont es multipliquen després de l'última reculada de Junts amb Pedro Sánchez. Després d'amenaçar amb una moció de censura, la van retirar sense garanties evidents del compliment dels acords per part del PSOE.

Això ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència dels votants de Junts. No entenen l'estratègia de pactes amb el PSOE malgrat l'incompliment sistemàtic de les seves promeses, com l'oficialitat del català o l'aplicació de l'amnistia. Això reforça la sensació que a Junts només li interessen les cadires i les seves prebendes.

L'erràtica estratègia de Junts li està provocant una forta erosió electoral, que està aprofitant Sílvia Orriols. Les estadístiques diuen que mentre ERC i Junts s'enfonsen, Aliança Catalana puja. D'aquí que Puigdemont tuitegi compulsivament contra Trump i AfD.