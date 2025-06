El COI accepta revisar la participació d'atletes trans en competicions femenines

El polèmic cas de la boxejadora Imane Khelif ha alimentat el debat sobre la participació de les persones trans en competicions femenines. El debat no és nou. Fa anys que esportistes i organitzacions feministes lluiten per protegir els drets de les dones davant la nova moda trans.

El Comitè Olímpic Internacional (COI) ara s'avé a revisar els criteris d'elegibilitat en l'esport femení. Així ho ha anunciat en la seva primera intervenció pública la recent elegida com a nova presidenta del comitè. Kirsty Coventry ha promès centrar els seus esforços a resoldre aquesta qüestió que genera molta controvèrsia.

“Hi ha un aclaparador suport al fet que protegim les categories femenines”, ha dit Coventry, “i per això revisarem els criteris d'elegibilitat”. Això implica reintroduir les proves de gènere en les competicions femenines.

El COI crearà un comitè d'experts per afrontar un debat en què també participaran les federacions internacionals. Tot i que la nova presidenta ha admès la complexitat del debat, també ha prioritzat la “protecció” de les categories femenines.

Demanen retirar la medalla a Khelif

Les federacions de boxa, atletisme i natació ja han mostrat la seva voluntat de recuperar les proves cromosòmiques per vetar la participació d'homes biològics en competicions femenines. Aquestes proves no s'utilitzaven des dels Jocs Olímpics d'Atlanta, el 1996. La qual cosa ha conduït a diverses polèmiques com la conquesta de l'or d'Imane Khelif i Lin Yua Ting als Jocs de París 2024.

La boxejadora algeriana Imane Khelif ha tornat a veure's embolicada en la polèmica per la seva no inscripció a la Copa Eindhoven. Tractant-se d'una competició oficial internacional, ha posat en dubte la medalla que va guanyar l'any passat a París. La Federació Internacional de Boxa ha demanat que li retirin la medalla, però el COI, de moment, s'hi ha negat.

En els darrers mesos diverses esportistes han renunciat a participar en la seva categoria per la inclusió de persones trans. Aquestes persones tenen un clar avantatge físic davant les seves competidores. Això ha estat molt evident en atletes com la nedadora Lia Thomas o la mateixa Khelif, que escombraven les seves contrincants amb aclaparadora superioritat.

Un debat que va més enllà

Aquest debat transcendeix l'àmbit esportiu i es produeix precisament en una revisió dels postulats trans que han predominat els darrers anys. Una sentència pionera va ser la del Tribunal Superior del Regne Unit, que va vetar les persones trans de les quotes reservades per a dones en l'administració.

Tant això com la polèmica del COI plantegen dubtes sobre els límits de l'anomenada ideologia de gènere. Fins a quin punt la lliure determinació del gènere pot ser aprofitada per treure avantatge, i de quina manera perjudica això les conquestes de les dones per la igualtat efectiva.