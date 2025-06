Injustícia a les aules: professors pressionats per aprovar alumnes que no ho mereixen

L’altre dia vaig veure un tuit que em va semblar demencial. Vaig decidir estirar del fil i, mare meva, el sistema educatiu català està molt pitjor del que ens poguem pensar. És un autèntic drama, mireu.

El tuit en qüestió deia el següent: Avaluació 2n d'ESO: 124 alumnes. Llista amb 18 possibles repetidors. Després de molt debat i sabent que no és possible, queda en 9. Direcció diu que impossible, que inspecció no ho admetrà. Solució: repeteixen 2 absentistes i la resta endavant.

Com? La inspecció, és a dir, la Generalitat, pressiona a professors perquè aprovin alumnes que realment haurien de repetir?

Ho vaig trobar tan esperpèntic que vaig començar a parlar amb diversos professors i també amb el David Rabadà, que a banda de professor també és cap de premsa del Sindicat Professors de Secundària.

Total, que tots ells em van admetre que sí, que el sistema pressiona els professors perquè alumnes que no s’ho mereixen, passin de curs. I aquestes pressions venen de tres fronts: de la llei estatal, d’algunes direccions d’alguns centres que no volen que un número alt de repetidors afecti a la reputació del centre en qüestió i també, atenció, de la Generalitat, mitjançant els inspectors. I aquí és on un professor em va explicar un cas que em va deixar sense paraules.

Un professor decideix que un alumne, que acumula moltes assignatures suspeses, repeteixi 3r d’ESO. Els pares protesten i acaben anant a l’inspector per presentar una reclamació. L’alumne en qüestió comença el curs al setembre on li toca segons el criteri del professor, és a dir, repetint 3r d’ESO. Però ens plantem a l’octubre i arriba la resolució de l’inspector. És a dir, la resolució de la Generalitat. Què diu l’inspector? que l’alumne no pot repetir i que ha de passar automàticament a 4t d’ESO, ni que ja haguem començat el curs. Increïble.

Després, tenim uns informes PISA que diuen que el sistema educatiu català està a la cua d’Espanya i d’Europa, unes proves de competències bàsiques que la Generalitat encara no s’atreveix a fer públics els resultats (ho ha fet aquest mateix divendres, finalment), però que ja avisen que seran desastrosos (i així ha estat). I, com que això és com una bola de neu que es va fent gran i que ja afecta a tot el sistema, també tenim uns resultats de la selectivitat amb el percentatge d'estudiants aprovats més baix dels últims cinc anys. I amb una nota mitjana que cau per sota dels registres del 2017.

Al vídeo que trobareu a la part superior de la notícia us explico amb més detall aquest drama i aquesta injustícia que es viu al nostre sistema educatiu. Un sistema educatiu que alguns s’estan carregant, que premia la ignorància i la falta d’esforç dels alumnes i que pressiona a professors mentre el problema es va fent cada vegada més gran.