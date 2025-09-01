Dos successos amb arma blanca en 24 hores marquen l’inici del curs polític a Catalunya
L'augment en la gravetat qualitativa dels delictes marcarà a la força l'agenda del Govern
L'inici del nou curs polític a Catalunya queda marcat per un repunt de la violència en espais públics i d'oci. En només 24 hores, dos incidents amb arma blanca han generat alarma en municipis del Vallès Oriental i l'àrea metropolitana de Terrassa. Els fets se sumen a la preocupació per la seguretat, un tema que continuarà condicionant l'agenda política en les properes setmanes.
Els episodis ocorreguts han posat de relleu tant la reincidència d'alguns individus com la intensitat dels conflictes en espais d'oci nocturn. En ambdós casos, els Mossos han intervingut de manera ràpida, tot i que l'impacte sobre la comunitat ha estat significatiu. La successió d'aquests atacs coincideix amb un moment delicat per al Govern, que intenta redreçar el problema de la inseguretat.
Granollers, por a plena llum del dia
El primer succés va tenir lloc a Granollers, durant la Festa Major dels Blancs i Blaus. Segons ha informat El Caso, un home de 44 anys, de nacionalitat marroquina, va sostreure un ganivet de carnisseria de mig metre i va començar a amenaçar vianants al carrer Cristòfol Colom, al costat de l'estació de tren.
Els Mossos van aconseguir reduir l'individu, conegut al barri per múltiples incidents, sense que es registressin ferits. Les fonts policials van confirmar que l'arrestat estava drogat en el moment dels fets i que la investigació descarta motivacions terroristes. Aquest episodi, a plena llum del dia, va generar pànic entre els veïns i va alterar el normal desenvolupament de la festivitat local.
Terrassa, cinc ferits en una baralla en discoteca
A Terrassa, la matinada següent es va produir una altra agressió amb arma blanca que va deixar cinc ferits, un d'ells amb set ganivetades. Com també explica El Caso, els fets van succeir a la discoteca Rumba y Son. Allà, una discussió dins del local es va traslladar a l'exterior i va derivar en un atac amb ganivet.
Entre els ferits hi havia familiars del principal afectat, un jove de 22 anys, que va ser traslladat a l'hospital inconscient i fora de perill. La Unitat d'Investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, sense detencions per ara.
La reacció política i l'agenda de seguretat
El repunt de la violència ha provocat reaccions polítiques immediates. Alicia Tomàs, portaveu de Vox a Terrassa, va denunciar a les xarxes socials que “l'alcalde i la seva banda han convertit Terrassa en un femer social ple de xusma importada”:
Aquests incidents es produeixen en un moment especialment sensible per a Salvador Illa, que inicia el curs polític amb la inseguretat al centre del debat. La percepció de l'augment objectiu d'agressions amb armes blanques coincideix amb l'inici de la legislatura. D'aquesta manera, es prepara un terreny propici perquè l'oposició critiqui la gestió del Govern
Més notícies: