Dos sucesos con arma blanca en 24 horas marca el inicio del curso político en Cataluña

El inicio del nuevo curso político en Cataluña queda marcado por un repunte de la violencia en espacios públicos y de ocio. En apenas 24 horas, dos incidentes con arma blanca han generado alarma en municipios del Vallès Oriental y el área metropolitana de Terrassa. Los hechos se suman a la preocupación por la seguridad, un tema que seguirá condicionando la agenda política en las próximas semanas.

Los episodios ocurridos han puesto de relieve tanto la reincidencia de algunos individuos como la intensidad de los conflictos en espacios de ocio nocturno. En ambos casos, los Mossos han intervenido de forma rápida, aunque el impacto sobre la comunidad ha sido significativo. La sucesión de estos ataques coincide con un momento delicado para el Govern, que trata de enderezar el problema de la inseguridad.

Granollers, miedo a plena luz del día

El primer suceso tuvo lugar en Granollers, durante la Festa Major dels Blancs i Blaus. Según ha informado El Caso, un hombre de 44 años, de nacionalidad marroquí, sustrajo un cuchillo de carnicería de medio metro y comenzó a amenazar a peatones en la calle Cristòfol Colom, junto a la estación de tren.

Los Mossos lograron reducir al individuo, conocido en el barrio por múltiples incidentes, sin que se registraran heridos. Las fuentes policiales confirmaron que el arrestado estaba drogado en el momento de los hechos y que la investigación descarta motivaciones terroristas. Este episodio, a plena luz del día, generó pánico entre los vecinos y alteró el normal desarrollo de la festividad local.

Terrassa, cinco heridos en una pelea en discoteca

En Terrassa, la madrugada siguiente se produjo otra agresión con arma blanca que dejó cinco heridos, uno de ellos con siete puñaladas. Como también explica El Caso los hechos sucedieron en la discoteca Rumba y Son. Allí, una discusión dentro del local se trasladó al exterior y derivó en un ataque con cuchillo.

Entre los heridos se encontraban familiares del principal afectado, un joven de 22 años, que fue trasladado al hospital inconsciente y fuera de peligro. La Unidad de Investigación de los Mossos se ha hecho cargo del caso, que sigue abierto, sin detenciones por el momento.

La reacción política y la agenda de seguridad

El repunte de la violencia ha provocado reacciones políticas inmediatas. Alicia Tomás, portavoz de Vox en Terrassa, denunció en redes sociales que “el alcalde y su banda han convertido Terrassa en un estercolero social lleno de chusma importada”:

Estos incidentes se producen en un momento especialmente sensible para Salvador Illa, que inicia el curso político con la inseguridad en el centro del debate. La percepción del aumento objetivo de agresiones con armas blancas coincide con el inicio de la legislatura. De este modo, se abona un terreno propicio para que la oposición critique la gestión del Govern.