La lliçó de Donald Trump, o com evitar la Catalunya dels 10 milions
El govern republicà ha aconseguit reduir 1,5 milions d’immigrants als Estats Units
Controlar la immigració és possible, i la Catalunya dels deu milions no és un fet inevitable sinó una decisió política. Aquesta és la conclusió que es pot extreure de les últimes dades conegudes sobre la immigració als Estats Units: en només uns mesos a la Casa Blanca, Donald Trump ha aconseguit frenar dràsticament el flux migratori.
Les polítiques migratòries de l'administració estan funcionant, i per primer cop en dècades el saldo migratori als Estats Units és negatiu. És a dir, surten més immigrants dels que arriben, ja sigui per les deportacions o pels efectes dissuasius de les noves lleis.
Les dades han estat publicades pel Centre de Recerca Pew, segons el qual la població nascuda a l'estranger ha disminuït en 1,5 milions. El Govern ha aconseguit reduir al màxim l'entrada d'immigrants il·legals a la frontera amb Mèxic. Però a més ha provocat l'abandonament del país d'immigrants en situació legal que temen l'hostilitat de les noves mesures.
La immigració no és inevitable
Ara caldrà veure si es tracta només d'un primer impacte, o si es consolida la tendència. Però més enllà d'això, Trump ha demostrat una cosa: que els fluxos migratoris, a diferència del que molts asseguren, no són una cosa inevitable sinó un fenomen controlable.
I això suposa un desafiament directe a els defensors de la Catalunya dels 10 milions, que basen els seus arguments en l'allau inevitable de la immigració. Sense anar més lluny, el Govern del PSC està llançant missatges que cal preparar-se per a un creixement irreversible de la població. Diuen que Catalunya, que ara té 8,2 milions d'habitants, arribarà tard o d'hora als 10, i cal adequar els serveis públics per a això.
Darrere d'aquest discurs hi ha la justificació del projecte proimmigracionista que des de fa anys impulsen partits com PSC, ERC, Junts, Comuns i la CUP. Ara, alguns partits com ERC i la CUP ja estan mostrant les seves reticències. El motiu no és altre que la por que l'extrema dreta arrasi a les pròximes eleccions.
Catalunya davant el repte migratori
Cal recordar que Espanya fa tres anys que bat rècords d'entrades d'il·legals al país. Malgrat les conseqüències que això té per a la seguretat i els serveis públics, l'esquerra defensa que és un procés imparable. Afirmen que les guerres i l'empobriment d'Àfrica desfermaran noves onades migratòries que obligaran la UE, Espanya i Catalunya a adaptar els seus recursos.
Però si Donald Trump ha aconseguit en sis mesos reduir més d'un milió d'estrangers al país, significa que la immigració és un fenomen controlable. I Trump no ha estat l'únic. Giorgia Meloni va aconseguir reduir considerablement la immigració il·legal a Itàlia, mentre es disparava de manera alarmant a Espanya.
A Catalunya el problema és encara més evident que a Espanya, perquè absorbeix bona part del flux de la immigració il·legal. Això no només està provocant problemes de seguretat i de recursos públics. També està enfonsant l'esquerra i disparant la dreta radical.
És per això que alguns partits d'esquerra comencen a fer un gir al seu discurs. Tot i així, en línies generals, l'esquerra política i mediàtica sosté el relat dels beneficis de la immigració i la necessitat i inevitabilitat de la Catalunya dels 10 milions. Exemples com el de Trump els deixa en evidència, i explica per què cada cop més catalans els donen l'esquena.
Més notícies: