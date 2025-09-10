Dos magrebíes violan a una menor tutelada en Olot

La ciudad de Olot se encuentra conmocionada tras la violación de una menor de edad tutelada por la Generalitat durante las Festes del Tura. Los Mossos detuvieron este martes de madrugada a un joven marroquí de 23 años como presunto autor de los hechos. Así mismo, mantienen la búsqueda de un segundo hombre, también de origen marroquí, al que ya tienen identificado.

El ataque se produjo el pasado 6 de septiembre, alrededor de la una de la madrugada, en las inmediaciones de la zona de ocio de las fiestas. La víctima relató a la policía que fue abordada por dos hombres a los que reconocía de haberlos visto en otras ocasiones en Olot. Tras la denuncia, los agentes le mostraron imágenes de posibles sospechosos y la joven señaló a los presuntos autores. El primero fue detenido en su domicilio y el segundo continúa huido.

Una víctima especialmente vulnerable

La menor está bajo tutela del Gobierno catalán y reside en un centro de protección de la infancia. Tras los hechos, ha recibido acompañamiento por parte del personal educativo y el caso se ha derivado a un servicio Barnahus, especializado en la atención a menores víctimas de violencia sexual.

Este episodio suma otra página negra a los servicios de atención a la infancia y la adolescencia de Cataluña. En este caso, La Generalitat ya ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso judicial.

Contexto de aumento de violencia sexual

Este caso se produce en un momento especialmente delicado para la seguridad en Cataluña. Según el Ministerio del Interior, las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 22% en el último trimestre en la comunidad, pese al descenso global de la criminalidad. Cataluña es además la región con la mayor tasa de violaciones denunciadas en España, con 16,5 casos por cada 100.000 habitantes.

El perfil de los agresores también ha abierto un debate social. Los datos del Ministerio revelan que, de los encarcelados por violación en Cataluña, más del 90% son de origen extranjero. Una estadística que aviva la polémica sobre el impacto de la inmigración irregular en la seguridad, más aún en la seguridad de las mujeres.

Reacciones políticas

La violación en Olot ha tenido un fuerte eco político. Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, acusó a la Generalitat de “condenar a la violencia” a las menores tuteladas y reclamó “deportar hasta que no quede ni un delincuente o violador extranjero entre nosotros”:

Por mucho que las autoridades políticas quieran esconder el debate de la inmigración ilegal, este es una realidad de la calle a todos los órdenes. Esta misma semana, por ejemplo, vivíamos una manifestación contra la inseguridad en Sants y Montjuïc. Definitivamente, los malabares estadísticos de las cifras no conseguirán resolver el problema.