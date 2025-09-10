Deixen en evidència Pablo Iglesias després de matricular els seus fills en una escola privada
Els usuaris mostren la seva incredulitat davant la incoherència tan evident dels dirigents de Podemos
Pablo Iglesias i Irene Montero han tornat a situar-se al centre del debat després de saber-se que han matriculat els seus fills en una escola privada. La decisió contrasta amb els discursos que durant anys van fer contra aquest tipus de centres. Com era d’esperar, els vinculaven amb les elits i la famosa “casta”.
Dilluns passat, coincidint amb l’inici del curs escolar, diversos pares van ser testimonis de l’escena. Irene Montero portava els seus fills al centre, situat a l’exclusiva urbanització de Los Peñascales (Las Rozas), i Pablo Iglesias els recollia a la sortida. L’escola en qüestió cobra al voltant de 500 euros mensuals per alumne.
El contrast amb el seu discurs
La notícia ha generat sorpresa i indignació per la contradicció amb les paraules que Iglesias va pronunciar en el passat. En diferents entrevistes i declaracions públiques, l’exlíder de Podemos va sostenir que “l’educació privada no està pensada perquè hi vagi tothom, està pensada per a una minoria que s’ho pot permetre”. Més en particular, la va descriure com “un mecanisme de segregació social, on les famílies amb més recursos se separen de la resta”.
Les xarxes socials han recuperat també unes polèmiques declaracions d’Iglesias a la cadena SER. “Els papàs que porten els seus fills a escoles privades és perquè no volen que es barregin amb nens gitanos, ni amb fills d’immigrants marroquins ni equatorians, ni amb nens de classe obrera”. La incoherència és massiva i manifesta.
Crítiques i reaccions
Les crítiques no s’han fet esperar, i algunes d’elles sorgeixen del mateix espai de Podemos i Sumar. Ramon Espinar llançava un missatge dur a les xarxes. “Quina feina per a la gent decent que queda a Podemos i viu als barris, porta els seus fills a la pública i fa servir els ambulatoris. Una altra més. Escola privada wannabe a la serra escollida per la candidata de Podemos a enderrocar el govern malmenorista i traïdor. Quina vergonya”:
Aquesta situació confirma que a tots els efectes Podemos és un artefacte particular d’una família que assumeix les contradiccions de la seva elit dirigent. Més en particular, reflecteix l’estratègia de Podemos, que consisteix a mantenir la fidelitat d’un grup electoral reduït. Caldrà esperar a les pròximes eleccions per veure el cost d’aquesta decisió, que gairebé amb tota seguretat serà cap.
