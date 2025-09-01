Madrid supera Catalunya en competitivitat: els autònoms, l’últim exemple
Catalunya vol creure's el relat que Madrid guanya terreny per l'efecte de capitalitat i la competència deslleial
En els últims anys, Madrid ha aconseguit desbancar Catalunya com el principal motor econòmic d'Espanya. El darrer exemple d'aquesta supremacia el trobem en l'àmbit dels autònoms i emprenedors, un sector clau per al creixement econòmic. Mentre Catalunya continua amb la seva pressió fiscal més alta, Madrid ofereix un entorn molt més competitiu, que afavoreix la creació de nous negocis.
Un dels factors determinants d'aquesta transformació és la política fiscal. Catalunya s'ha consolidat com la comunitat autònoma amb la major pressió fiscal per als autònoms, cosa que es tradueix en pagaments d'impostos sobre la renda més elevats i l'existència de diversos tributs propis. Per a una renda anual de 30.000 euros, un autònom a Catalunya paga fins a 5.039 euros en concepte d'IRPF, mentre que a Madrid la xifra és considerablement més baixa.
Amb el pas dels anys, aquesta diferència ha augmentat, especialment per a aquells que assoleixen ingressos més alts. Per exemple, un autònom amb ingressos de 160.000 euros anuals paga a Catalunya 60.272 euros, davant dels 56.500 euros que es paguen a Madrid. A més, Catalunya aplica onze tributs propis, molts d'ells relacionats amb l'ecologia i l'activitat turística, cosa que continua sumant obstacles per als emprenedors.
Tot això es tradueix en més liquiditat disponible per reinvertir en el negoci. Parlem, per exemple, de contractar personal i mantenir preus competitius, un factor clau per als emprenedors. És a dir, una clàssica situació de reinversió de capital que no és canibalitzada pel poder públic.
Un entorn general més favorable
Com explicava recentment l'economista Jesús Fernández Villaverde, la idea que Catalunya va per darrere per culpa de la competència deslleial de Madrid és insostenible. En primer lloc, l'efecte capitalitat té un efecte molt menor del que a Catalunya es vol pensar. En segon lloc, el factor diferencial és en la hipertròfia burocràtica de Catalunya, la seva pressió fiscal i el clima ideològic.
Més en particular, Fernández Villaverde apuntava directament contra un element que poques vegades s'assenyala a Catalunya: les elits dirigents. Per a l'economista, la mediocritat de les elits regionals té molta culpa d'aquesta situació. "Catalunya té un problema. Les seves institucions han optat per polítiques obertament anti-mercat, i en lloc d'assumir que aquestes polítiques són un fracàs prefereixen culpar altres. El mercat funciona. Però l'elit catalana no creu en el mercat", concloïa.
Finalment, cal assenyalar que aquesta croada contra Madrid té els dies comptats. I la raó és que la croada està auspiciada per Sánchez i recolzada per Salvador Illa. Ara bé, quan Sánchez deixi la Moncloa, Illa es quedarà sol fent una oposició que sempre va tenir més interessos partidistes que reals.
Més notícies: