Pedro Sánchez i Carles Puigdemont: fi de l’idil·li?
Waterloo vol agitar la legislatura aquesta tardor per condicionar el PSOE i el compliment dels seus compromisos
Les relacions entre Junts i el PSOE travessen el seu pitjor moment des que Carles Puigdemont va fer president Pedro Sánchez amb els seus set diputats. Puigdemont ha donat diverses ordres des de llavors, però sempre tenint clar que el seu suport als socialistes no estava en dubte. Hi havia massa coses en joc, i es tractava d'estrènyer però sense ofegar
Ara l'escenari ha canviat. A Waterloo consideren que Pedro Sánchez està amortitzat i que ha arribat el moment d'un canvi d'aires. La qüestió és el quan i el com
Fa dos mesos va evitar fer caure Pedro Sánchez quan Feijóo el va tantejar sobre una possible moció de censura després de l'escàndol de Santos Cerdán. Però a Junts van deixar clar que això no és un xec en blanc, ni assegura la seva estabilitat. De fet, Carles Puigdemont està disposat a rebutjar els pressupostos per incendiar el que queda de legislatura
L'estratègia de Carles Puigdemont
Això li permetrà, en primer lloc, marcar distàncies amb ERC i la seva predisposició a aprovar els comptes del Govern per al 2026. Junts vol evitar que l'independentisme el fiqui al mateix sac que Esquerra. I la situació actual li brinda una possibilitat ideal per complicar-li les coses a Sánchez i marcar un perfil més crític amb els socialistes
En segon lloc, Puigdemont creu que Sánchez és un polític a la deriva i vol evitar que el PSOE arrossegui Junts en la seva debacle. El seu objectiu és anar distanciant-se del PSOE per trencar definitivament abans de les eleccions del 2027. Arribar a la cita electoral com a aliat prioritari d'un Sánchez acorralat per la corrupció seria desastrós
Finalment, Carles Puigdemont pensa que una legislatura esvalotada el beneficia més que l'estabilitat. Aquesta ha estat una de les seves obsessions: condicionar la política espanyola per alimentar el clima d'inestabilitat a Madrid. A més, sempre serà més fàcil pressionar el PSOE perquè compleixi els seus acords amb un Pedro Sánchez amb la corda al coll
Cap a la ruptura definitiva
Hi ha, però, un risc en aquesta estratègia, i és que en tensar tant la corda es trenqui del tot. La gran por de Puigdemont sempre ha estat quedar-se sense l'amnistia ni les concessions pactades en l'acord d'investidura. La caiguda de Sánchez i l'arribada al poder del PP ho complicaria tot, sobretot amb les transferències en immigració i el català a Europa
Per això la seva prioritat ara és posar pressió al PSOE perquè compleixi tan aviat com sigui possible amb el que ha promès. Per això està disposat a utilitzar el seu acostament al PP. Puigdemont somia amb una nova posició de força en un govern conservador sense l'extrema dreta
Segons avançava ahir Vozpópuli, el president de Junts intervindrà a la Universitat Catalana d’Estiu per llançar una nova ordre a Pedro Sánchez. Allà s'insinua fins i tot una ruptura per condicionar el nou curs i deixar Pedro Sánchez al límit de la dimissió. Això permetria a Junts començar a aplanar el camí per a una aliança amb el PP, sempre que sigui sense Vox
A Pedro Sánchez se li presenta una tardor calenta judicial que es complicaria si Carles Puigdemont li retira el seu suport. Junts manté la posició que si el Govern cau no serà per culpa seva. Sánchez pot acabar sent víctima de l'elecció dels seus companys de viatge
