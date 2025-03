Carles Puigdemont, obsessionat amb l'extrema dreta

Carles Puigdemont va assumir a l'octubre la presidència del principal partit de l'oposició a Catalunya. Però el president de Junts ha renunciat a ser el cap de l'oposició. No només es comunica a cop de tuit, també sembla més preocupat per la política internacional que pel cúmul de problemes dels catalans.

Aquesta setmana s'ha fet ressò de les negociacions de Donald Trump amb Vladimir Putin per Ucraïna, i ho ha fet amb un delirant tuit. Fa un joc de paraules amb la paraula truc, que en català significa tant “trucada” com “truc”. Com li passa últimament, el seu enginyós missatge ha provocat la reacció de multitud de haters.

Fent un repàs del seu perfil de X ens adonem que no és una anècdota. En lloc de liderar l'oposició a Catalunya, Puigdemont tuiteja compulsivament sobre la seva gran obsessió, l'extrema dreta.

Dels últims 20 tuits que ha publicat en l'últim mes, 7 són sobre Trump, Elon Musk o el “clan de la motoserra”. Això significa que un terç del que tuiteja és sobre l'amenaça ultradretana global.

Obsessionat amb Trump

Aquesta mateixa setmana es referia a unes polèmiques declaracions de la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Va aprofitar per atacar “la nostra banda de la motoserra” i a Alternativa per Alemanya (AfD).

Deu dies abans va retuitejar un article de The Atlantic contra Elon Musk. The Atlantic és un mitjà de referència per a Carles Puigdemont, perquè el 16 de febrer ja va retuitejar un dels seus articles contra Donald Trump. "El nou règim que promouen Trump, Musk i Vance és una esmena al sistema democràtic il·lustrat, i al progrés, la igualtat i la llibertat", va proclamar.

Aquest últim mes ha tuitejat sobre les eleccions a Alemanya, el possible acomiadament de funcionaris als Estats Units i la reunió de Trump amb Zelensky. Sempre acaba rebent el mateix feedback. Reprotxes per haver mentit tots aquests anys, crítiques per la seva pretesa superioritat moral, i el senyalament de la seva obsessió amb Trump.

Pànic a l'auge de Sílvia Orriols

Tampoc és una obsessió nova. Carles Puigdemont porta mesos tuitejant i retuitejant contra líders com Javier Milei, Georgia Meloni o Marine Le Pen. Forma part d'una estratègia consistent a marcar dos camps -el democràtic que lidera ell, i l'abominable extrema dreta de què ell ens salvarà.

Tot obeeix en realitat al pànic desfermat en les altes esferes de Junts per la fuga de vots cap a Aliança Catalana. Puigdemont ha traçat una estratègia en dos sentits. D'una banda, aprofitar la seva posició privilegiada a Madrid per abanderar temes com la immigració i la seguretat. En paral·lel, bombardejar a les seves xarxes socials amb missatges contra l'extrema dreta.

Això sí, l'expresident fa ja molt de temps que no menciona mai ni a Aliança Catalana ni a Sílvia Orriols. Vol evitar entrar en el cos a cos amb ella i opta per una crítica indirecta que vagi calant a poc a poc entre els catalans. De moment, sense massa èxit.