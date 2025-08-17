El Govern admet, d'amagat, que estem patint un augment de la violència
Interior publica al BOE una anàlisi sobre la inseguretat que contradiu el relat oficial
La inseguretat ha estat durant molt de temps un tabú als governs d'esquerres, tant a Espanya com a Catalunya. Però l'evidència de la realitat quotidiana i l'ascens de partits com Vox i Aliança Catalana han obligat a un gir. El Gobierno de Pedro Sánchez admet ara que hi ha un problema de seguretat, i fins i tot la seva vinculació amb la crisi migratòria.
Això sí, ho ha fet de manera subreptícia a través del Butlletí Oficial de l'Estat. Amagat entre un text atapeït de 23 pàgines, s'hi troba un reconeixement explícit de la inseguretat creixent. Es presta especial atenció al crim organitzat, el terrorisme i les xarxes criminals de la immigració irregular.
Un greu problema d'inseguretat
El Gobierno ha publicat aquest mes d'agost al BOE l'ordre sobre l'aprovació de l'Estratègia Nacional contra el Crim Organitzat i la Delinqüència Greu. Al text s'admet un augment de la delinqüència relacionada a més amb els delictes més violents.
Interior reconeix que “l'ús d'armes, els ajustos de comptes, els atacs contra les forces i cossos de seguretat, així com els robatoris amb violència, estan sent una constant”. A més, assenyala que “això ocasiona efectes col·laterals com l'augment de la inseguretat ciutadana i una afectació a la vida i la salut de les persones”. El Gobierno fa una crida a un “tractament integral cap a tots els col·lectius afectats”.
Això contradiu el relat oficial tant del Gobierno com dels seus socis i la premsa pública i subvencionada. De portes enfora neguen que hi hagi un problema de seguretat i ho atribueixen a l'extrema dreta. De portes endins, però, ja no ho poden amagar.
Terrorisme i màfies d'immigració
El Gobierno també esmenta els conflictes com el d'Ucraïna o el de l'Orient Mitjà com a factors de desestabilització. “Les organitzacions criminals ho utilitzen en benefici propi”, apunta. Però a més adverteix que “els conflictes persistents promoguts per milícies armades estan generant una interacció cada cop més gran entre l'activitat terrorista i diferents formes de crim organitzat”.
El Gobierno reconeix també que Espanya és "un dels països que suporta més pressió migratòria de la UE i que aquesta és explotada per les xarxes criminals d'immigració irregular". Assenyala que les màfies "han trobat en la immigració irregular una via amb la qual diversificar els seus ingressos, aprofitant tant les rutes com les infraestructures i mitjans ja existents".
