Captura de pantalla d’una transmissió en directe des de Menorca que mostra una dona amb auriculars en primer pla i, al fons, un grup de persones en una barca al port, amb un titular que informa sobre complicacions en una missió solidària a Gaza a causa del mal temps.
Ada Colau atén les càmeres de la televisió pública | Camara 3Cat
POLÍTICA

Ada Colau vol que el Govern pagui el seu viatge a Gaza

Ha demanat en directe a TV3 «una flota de vaixells en perfecte estat i comunicacions d’última generació»

per

Redacció

Ada Colau és un dels personatges mediàtics que integren l'expedició rumb a Gaza per desafiar el bloqueig israelià. Les vint embarcacions amb 300 activistes de 44 països diferents van salpar diumenge del port de Barcelona. Des de llavors tot han estat problemes: set han hagut de tornar, i la resta estan aturades a Menorca amb danys i avaries.

L'exalcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns ha atès aquest matí els micròfons de TV3 per donar l'última hora sobre la missió. Tot i les dificultats, ha volgut transmetre un missatge d'esperança. “Aquestes proves serviran per després fer el trajecte cap a Gaza”, ha dit Colau, afirmant que “l'objectiu continua sent el mateix”.

Dues persones joves són a l’aire lliure, una d’elles porta una samarreta amb el missatge We are all Palestine Action i l’altra una samarreta negra amb un gràfic i la frase Ship to, totes dues semblen participar en una activitat o protesta.

L'activista Greta Thunberg també forma part de l'expedició | Camara Europa Press

Colau ha atribuït els problemes tècnics als precaris recursos amb què es va organitzar la flotilla. A continuació, ha demanat més implicació per part dels governs: “Ho estem fent perquè no ho fan els governs. Tant de bo posessin a la nostra disposició una flota de vaixells en perfecte estat i comunicacions d'última generació”.

L'activista reconeix que això "costaria moltíssims diners", però reitera el seu desig que el viatge es financés amb recursos públics. "Així podríem arribar molt més ràpid a Gaza", ha dit. Traduït, Ada Colau vol que els ciutadans li paguin el viatge a Gaza.

Molta gent en contra

La cobertura mediàtica de l'expedició trasllada la sensació d'un suport majoritari a la flotilla propalestina. Però també hi ha molta gent en contra, i s'ha notat aquests últims dies en l'allau de crítiques a les xarxes socials. Sobretot per la hipocresia i l'afany de protagonisme d'activistes com Ada Colau o Greta Thunberg.

Les declaracions d'Ada Colau demanant que els governs financin la flotilla han augmentat la indignació. Hi ha molts missatges irònics com "vacances amb tot inclòs" o "acabaran com l'Armada Invencible i no n'arribarà ni un". 

"Ridícul" és la paraula que més es repeteix, i acusen els protagonistes de ser "uns ineptes que viviu de cara a la galeria". Les crítiques se centren en la mateixa Colau, i en el seu afany per viure de l'erari públic. També qüestionen TV3 per donar "tanta cobertura a una colla de pijos amb moltes pretensions i zero coneixement".

“No teniu vergonya”, diu un català indignat a TV3, “esteu fent la campanya electoral amb els nostres impostos a aquesta estafadora”. Un altre apunta que “no volen arribar a Gaza” perquè són “uns cínics” als quals només mou el seu “ego”.

