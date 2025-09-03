Ada Colau vol que el Govern pagui el seu viatge a Gaza
Ha demanat en directe a TV3 «una flota de vaixells en perfecte estat i comunicacions d’última generació»
Ada Colau és un dels personatges mediàtics que integren l'expedició rumb a Gaza per desafiar el bloqueig israelià. Les vint embarcacions amb 300 activistes de 44 països diferents van salpar diumenge del port de Barcelona. Des de llavors tot han estat problemes: set han hagut de tornar, i la resta estan aturades a Menorca amb danys i avaries.
L'exalcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns ha atès aquest matí els micròfons de TV3 per donar l'última hora sobre la missió. Tot i les dificultats, ha volgut transmetre un missatge d'esperança. “Aquestes proves serviran per després fer el trajecte cap a Gaza”, ha dit Colau, afirmant que “l'objectiu continua sent el mateix”.
Colau ha atribuït els problemes tècnics als precaris recursos amb què es va organitzar la flotilla. A continuació, ha demanat més implicació per part dels governs: “Ho estem fent perquè no ho fan els governs. Tant de bo posessin a la nostra disposició una flota de vaixells en perfecte estat i comunicacions d'última generació”.
L'activista reconeix que això "costaria moltíssims diners", però reitera el seu desig que el viatge es financés amb recursos públics. "Així podríem arribar molt més ràpid a Gaza", ha dit. Traduït, Ada Colau vol que els ciutadans li paguin el viatge a Gaza.
Molta gent en contra
La cobertura mediàtica de l'expedició trasllada la sensació d'un suport majoritari a la flotilla propalestina. Però també hi ha molta gent en contra, i s'ha notat aquests últims dies en l'allau de crítiques a les xarxes socials. Sobretot per la hipocresia i l'afany de protagonisme d'activistes com Ada Colau o Greta Thunberg.
Les declaracions d'Ada Colau demanant que els governs financin la flotilla han augmentat la indignació. Hi ha molts missatges irònics com "vacances amb tot inclòs" o "acabaran com l'Armada Invencible i no n'arribarà ni un".
"Ridícul" és la paraula que més es repeteix, i acusen els protagonistes de ser "uns ineptes que viviu de cara a la galeria". Les crítiques se centren en la mateixa Colau, i en el seu afany per viure de l'erari públic. També qüestionen TV3 per donar "tanta cobertura a una colla de pijos amb moltes pretensions i zero coneixement".
“No teniu vergonya”, diu un català indignat a TV3, “esteu fent la campanya electoral amb els nostres impostos a aquesta estafadora”. Un altre apunta que “no volen arribar a Gaza” perquè són “uns cínics” als quals només mou el seu “ego”.
