Destapen el milionari patrimoni familiar d'Eulàlia Reguant (CUP): 13 milions d'euros

El discurs anticapitalista de la CUP torna a veure's compromès per una incòmoda revelació. Segons ha mostrat ara Crónica Global, la família d'Eulàlia Reguant posseeix un entramat immobiliari valorat en almenys 13 milions d'euros. La societat familiar, Muscius Cent SL, està controlada pels pares de l'exdiputada - el metge Jaume Reguant i l'advocada María Teresa Cura - i acumula desenes de pisos, locals i aparcaments al centre de Barcelona.

Entre els seus actius destaquen dos blocs sencers d'habitatges a l'Eixample: un al carrer Consell de Cent amb 13 pisos i dos locals, i un altre a la Gran Via amb 14 habitatges i vuit baixos comercials. Part d'aquestes propietats es lloguen a preus de mercat i han generat ingressos superiors al mig milió d'euros l'últim any. Crida especialment l'atenció que un d'aquests pisos hagi estat llogat per la mateixa CUP per allotjar els seus diputats desplaçats.

El discurs i l'herència

Eulàlia Reguant no és una figura secundària dins la CUP. Va ser portaveu parlamentària, cara visible del partit durant diversos anys, i continua influint des del seu actual rol com a militant activa en el procés de refundació de la formació. En nombroses ocasions ha denunciat públicament l'especulació immobiliària, ha defensat l'okupació com a eina de lluita i ha carregat contra fons com Cerberus.

Per això, l'escàndol ha causat un notable rebombori fins i tot dins l'entorn de l'esquerra radical. Tal com va explicar primer E-Notícies, va ser el col·lectiu PUIC —una escissió de la mateixa CUP— qui va denunciar la contradicció entre el discurs i la pràctica. Segons les seves investigacions, la família de Reguant acumularia fins a 35 propietats, gestionades a través de la seva societat. “No es pot parlar de col·lectivitzar l'habitatge mentre els teus pares són multipropietaris”, van afirmar.

Anticapitalisme de pedigrí

Tot i que Reguant no figura com a titular de cap propietat ni consta participació directa a la societat, l'assumpte posa en evidència una realitat més profunda. I és que bona part dels dirigents de l'esquerra antisistema provenen d'entorns familiars acomodats. La CUP, igual que altres formacions similars a Europa, ha cultivat un perfil militant en el discurs, però moltes vegades amb arrels de classe mitjana-alta.

Les crítiques internes s'intensifiquen just quan Catalunya travessa una crisi habitacional sense precedents. El preu del lloguer supera els 1.600 euros a Barcelona i l'oferta ha caigut més d'un 50% en cinc anys. Mentre l'esquerra legisla per intervenir el mercat, el pes dels grans tenidors continua alimentant el malestar social.

La CUP ha evitat, per ara, pronunciar-se sobre la polèmica. Tampoc ho ha fet Reguant, que en la seva última declaració de béns només reconeixia saldos bancaris modestos i cap bé immoble. Però les xifres no enganyen: el patrimoni familiar és aquí, ben ubicat, ben gestionat i molt rendible.