VÍDEO | L’entorn de Carles Puigdemont torna a atacar-me

Primer va ser Laura Borràs, després Agustí Colomines i ara Aleix Clarió. L'entorn de Carles Puigdemont torna a atacar-me. Aquells que s'omplien la boca amb la paraula "llibertat" són els primers a qui els incomoda veure periodistes lliures que no els ballen l'aigua.

És clar que ells estan acostumats a tenir una premsa dòcil comprada a base de subvencions i publicitat institucional. Però a mi no em faran callar.

Al vídeo d'avui t'explico què m'ha dit Aleix Clarió i, el més important, qui és Aleix Clarió. Perquè potser no el coneixes, però has de saber que li has pagat el sou pràcticament tota la seva vida.