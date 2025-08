Carles Puigdemont també va mentir en el seu currículum

L’onada d’escàndols per currículums falsejats entre polítics segueix creixent, i a la ja coneguda mentida de Noelia Núñez (PP) s’hi sumen casos de tots els colors. Llicenciatures inacabades, màsters inflats i cursos que es fan passar per titulacions oficials. Enmig d’aquest vendaval, un vell fantasma ha tornat a sobrevolar la figura de Carles Puigdemont. Segons ha recordat recentment el programa El análisis: Diario de la Noche, emès per Telemadrid, l’expresident de la Generalitat també va maquillar les seves credencials acadèmiques.

Durant anys, l’entorn de Puigdemont donava per suposat que era llicenciat en Periodisme. I no era un simple rumor: aquesta informació figurava de manera explícita a la memòria de càrrecs del Parlament de Catalunya a la legislatura 2010-2012. Concretament, a la pàgina 52 d’aquest document s’indica que l’aleshores diputat era “llicenciat en Periodisme”. Però segons la investigació de Telemadrid, aquesta afirmació és falsa: Puigdemont no només no va obtenir la llicenciatura, sinó que ni tan sols la va iniciar. La seva formació acadèmica es redueix al batxillerat.

Per sorpresa del programa de Telemadrid, Puigdemont va enviar un burofax exigint una rectificació. En el seu escrit, el seu advocat es va afanyar a aclarir que el seu client "mai ha mentit indicant que era llicenciat en periodisme". En el seu lloc, al·legava que Puigdemont ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la comunicació i el periodisme.

Tanmateix, lluny de dissipar els dubtes, la defensa de l’expresident va donar lloc a una revisió més exhaustiva. El seu perfil públic a xarxes com LinkedIn no recull cap llicenciatura en Periodisme, però sí que esmenta estudis de Filologia Catalana a la Universitat de Girona, que no va arribar a completar. Apareix indicat de manera literal com “estudis no finalitzats”. Una versió que coincideix amb la ja publicada el 2018 per La Sexta, quan aquest mitjà va confirmar que Puigdemont havia deixat els estudis superiors sense cap títol universitari.

Un vell hàbit entre polítics

El cas de Puigdemont no és l’únic ni el més recent. Aquests dies han sortit a la llum currículums embellits de noms com Pedro Sánchez, Óscar Puente, Pilar Bernabé, Yolanda Díaz, Patxi López o Juanma Moreno. Alguns van inflar titulacions inexistents, altres van ometre que no van acabar els seus estudis, i diversos van convertir programes de formació interna en màsters amb aparença oficial.

Els casos s’acumulen i la llista creix: estudis no completats que es presenten com a carreres finalitzades, màsters impartits per fundacions que no són universitats, i mencions honorífiques que es confonen amb titulacions reglades. En aquest context, el nom de Puigdemont torna per recordar que no és només el present, sinó també el passat, el que pesa en la credibilitat de la classe política.

La pregunta, per tant, ja no és quants polítics han falsejat els seus estudis, sinó quants més queden per descobrir. Mentrestant, la desconfiança ciutadana segueix creixent. I cada nou cas no fa més que reforçar la sensació que el mèrit acadèmic és una eina més del màrqueting polític.