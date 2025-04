El Govern obligarà a escoles i instituts a oferir opció halal als menjadors

La polèmica de l'adaptació dels menús escolars als alumnes musulmans està cada cop més enverinada. Aquests dies, l'ajuntament de Barcelona va reconèixer que no serveixen porc a les llars d'infants per "una alimentació inclusiva". El Govern espanyol obligarà ara als centres escolars a servir menús especials per a alumnes amb diversitat religiosa.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un decret llei sobre menjadors escolars saludables i sostenibles. És una mesura del Ministeri de Drets Socials que dirigeix Pablo Bustinduy, ex de Podemos i ara a Sumar. El decret inclou diverses directrius per a un menjar més saludable i sense discriminació a escoles i instituts.

Estableix per exemple la prohibició de la brioixeria industrial i les begudes ensucrades, i més presència de peix, verdures i cereals. La polèmica està en l'apartat on obliga a servir menús vegans i adaptats a la diversitat religiosa dels alumnes.

La mesura serà de compliment obligatori en tots els centres, ja siguin públics, privats o concertats. També afecta tot el territori espanyol, inclosa Catalunya. Encara que als centres catalans ja regeix una normativa específica de menjar saludable implementada pel Departament de Salut català.

Què passa a Catalunya

A Catalunya la normativa la marca el Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics. La llei estableix que els centres han de garantir una alimentació saludable i adaptada a les característiques i necessitats dels alumnes. Però no especifica l'obligació d'oferir menús especials en funció de la religió.

Els centres amb una alta presència d'alumnes estrangers han anat adaptant de forma voluntària l'oferta alimentària. Encara que a la pràctica són els centres qui decideixen l'oferta d'acord amb el consell escolar. En alguns llocs, com Barcelona, s'han implementat directrius municipals per unificar els criteris.

Polèmica a Barcelona

L'ajuntament de Barcelona va aprovar el 2016, sota el govern d'Ada Colau, la Instrucció sobre la diversitat alimentària als menjadors dels centres escolars públics. Aquesta directriu estableix que:

Les empreses adjudicatàries dels serveis de menjador i les cuines pròpies dels centres educatius han de garantir la singularitat dels menús que demanin les famílies per motius culturals i religiosos.

En el cas que el nombre de diferents menús dificulti de manera important la gestió del menjador escolar, s'han de buscar adaptacions i oferir un màxim de quatre menús que donin resposta als col·lectius amb més representació.

A petició de diversos usuaris, l'ajuntament ha reconegut que no serveixen porc a les llars d'infants de la xarxa pública. El govern municipal s'empara precisament en la Instrucció de 2016 per defensar "una alimentació més inclusiva i adaptada a les realitats diverses dels alumnes". El que molts consideren una discriminació cap als alumnes no cristians.