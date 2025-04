TV3 sigue con su cruzada ideológica y anima a 'no casarse con hombres ni tener hijos'

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) sigue con su deriva woke, pese a la neutralidad que se supone que deberían tener los medios públicos. En los últimos años, TV3 y Catalunya Ràdio han intensificado su cruzada ideológica. Por ejemplo, promocionando en sus espacios las teorías del feminismo radical que parten del odio a los hombres.

Uno de estos espacios es Les dones i els dies, un podcast de Catalunya Ràdio dirigido por Montse Virgili. “En este programa encontraréis historias humanas, sentido del humor, cultura, ciencia y reflexión”, dice en su carta de presentación. Y añade que “quiere hacer reflexionar y no excluir a nadie”.

Sin embargo, el podcast estrena un nuevo capítulo sobre un movimiento surcoreano que predica “un mundo sin hombres”. La escritora Mar Garcia Puig presenta la temática en un vídeo promocional. “¿Ha llegado el momento de pasar de los hombres?”, se pregunta la escritora.

También fantasea con una “utopía feminista” donde “los hombres no existen” y las mujeres viven “libres de violencia, guerras y miedos”. Esta es precisamente la idea del movimiento 4B, que está cogiendo fuerza en Corea del Sur. Sus principios son no casarse con hombres, no dar a luz, no salir con hombres y no tener sexo con hombres.

Estas mujeres parten de la idea de que todos los hombres son irremediablemente misóginos y patriarcales. El movimiento se ha extendido a Estados Unidos, tras la victoria de Donald Trump. “Estas mujeres están enfadadas y no les falta razón”, dice la escritora.

Acaba preguntándose si “seguirá extendiéndose alrededor del mundo el ‘no’ a los hombres” y si “es posible imaginarse un mundo sin hombres”.

No es una novedad

El problema no es abordar un movimiento como este que puede tener su interés como curiosidad o desde un punto de vista sociológico. Lo que resulta polémico es la simpatía con la que se presentan estas ideas, con las que el programa parece congeniar. Y no es una novedad.

TV3 y Catalunya Ràdio llevan tiempo difundiendo las teorías más radicales del feminismo que parten del odio a los hombres y a la familia. Los medios públicos catalanes sobredimensionan un feminismo minoritario que culpa a los hombres de todo. Son constantes los mensajes que cuestionan la familia y la maternidad como elementos de opresión patriarcal.

Críticas en las redes sociales

El vídeo publicitado a través de X ha provocado nuevamente la indignación de muchos catalanes. Gente que se pregunta "qué aporta este movimiento y porque Catalunya Radio se hace eco. "Cualquiera diría que hay una agenda detrás de tanto contenido en la misma dirección.

Muchos acusan a TV3 y Catalunya Ràdio de bombardear con mensajes que criminalizan la maternidad para fomentar un descenso de la natalidad. "De ser una de las mejores televisiones públicas a una basura woke", afirma uno de los comentarios.

Advierten también que los medios públicos catalanes difunden un feminismo que es minoritario. "Pues yo me he casado dos veces, he parido dos, salgo con muchos hombres e intento tener sexo cuando me apetece", dice Pili. Un ejemplo de como han degenerado los medios públicos catalanes de espaldas al común de la ciudadanía.