Lleida, al límit: Rebenten 52 cotxes en 72 hores, i els veïns no poden més

L'auge de la delinqüència i la inseguretat a Catalunya és un fenomen latent, que tanmateix no afecta tot el territori per igual. Les grans ciutats són les més afectades per l'increment dels delictes. Barcelona i el seu entorn, el Maresme o la Catalunya central són ara mateix les zones calentes de la criminalitat.

Però hi ha una ciutat on la degradació s'ha fet especialment evident, i on els delinqüents fa temps que campen a lloure. Es tracta de Lleida, una ciutat governada en els últims vint anys pel PSC i ERC. La multireincidència i l'incivisme estan fent estralls, i moltes zones comencen a estar fora del control de les autoritats.

Els veïns ja no poden més, i les autoritats reconeixen que se senten impotents davant l'imparable augment de la delinqüència. L'últim episodi ha estat especialment greu. Més de cinquanta vehicles han estat vandalitzats aquest cap de setmana, en només 72 hores.

Una altra onada de vandalisme

Segons el digital La Veu de Lleida, entre divendres i diumenge van rebentar 52 vehicles en l'enèsima onada de vandalisme que pateix Lleida. Divendres els Bombers van haver d'apagar un foc que afectava tres vehicles, encara que es desconeix si els fets tenien connexió. En tot cas, els veïns han tornat a reclamar mesures urgents contra la inseguretat.

El mateix alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, ha alçat la veu en més d'una ocasió per la falta de mitjans dels ajuntaments. S'ha unit a les demandes d'altres alcaldes per canviar les lleis contra la multireincidència. Com l'alcalde del PP a Badalona, Xavier García Albiol, o els edils de Junts a Calella (Marc Buch) i Figueres (Jordi Masquef).

Els veïns, al límit

El cas de Lleida és molt alarmant. Apunyalaments, robatoris, agressions, ocupacions, la delinqüència comuna s'ha convertit en el dia a dia dels veïns. La criminalitat convencional va pujar un 6,6% l'any passat, i els robatoris amb violència es van disparar un 35%.

Preocupa sobretot la degradació d'alguns barris i zones que estan literalment preses per bandes criminals. La policia cada vegada té menys control sobre aquestes zones, on les agressions als agents són habituals. En aquest cas es combinen factors com l'ocupació i el tràfic de drogues, o la proliferació d'armes blanques i de foc.

Juntament amb la delinqüència comuna hi ha el problema de l'incivisme i el vandalisme com el que ha ocorregut aquest cap de setmana. "Sempre són els mateixos", denuncia un veí a X, "els que els encobreixen són els que guarden el cotxe dins del garatge". Un altre veí diu que "si tinguessin por no ho farien, però se senten impunes".

L'última onada de vandalisme també ha provocat la reacció d'Aliança Catalana. La seva delegació a les Terres de Lleida lamenta que després de 52 cotxes rebentats en un cap de setmana alguns continuïn parlant de fets aïllats. "Lleida mereix seguretat i contundència, no excuses", han expressat.