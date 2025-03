Qui és Allal El Mourabit, el gihadista fugit que ha matat 3 persones a Espanya

El islamisme radical ja és la principal amenaça de la seguretat nacional a Espanya i a Europa, i notícies com aquesta inquieten encara més. La policia ha detingut a França l'assassí en sèrie de tres agricultors a Espanya.Es tracta d'Allal El Mourabit, un gihadista en llibertat vigilada i desaparegut des de setembre de 2023.

La seva família va denunciar la desaparició després que aquest gihadista detingut diverses vegades per la policia s'hagués tret la polsera telemàtica. En el moment de la desaparició vivia a Vitòria. La policia va activar l'alerta, però el fugitiu va deixar darrere seu un reguer de sang entre novembre de 2023 i gener de 2024.

La seva primera víctima va ser un home a qui va assassinar al novembre de 2023 a Tudela, Navarra, quan sortia de treballar en un camp d'oliveres. Un mes després va cometre un altre assassinat també a Navarra. Al gener de 2024 va matar un altre agricultor, aquesta vegada a Vilanova de la Barca, a Lleida.

Terrorista molt radicalitzat

Com revelen fonts policials, Allal El Mourabit Ahammarb és un camioner amb antecedents per terrorisme islamista. El seu alt grau de radicalització el feia especialment perillós. Solia llançar missatges perillosos a través de xarxes com Youtube, i havia entrat i sortit diverses vegades de la presó.

L'última vegada, el jutge va decretar la seva sortida en llibertat vigilada i per això estava obligat a portar una polsera telemàtica. Una investigació conjunta entre Mossos, Policia Nacional i Policia Francesa ha aconseguit trobar-lo al sud de França. Ara serà extradit pels crims comesos a l'Estat espanyol, encara que ja és tard per a les seves tres víctimes.

Gent com Arlet es pregunta a X "com pot ser que aquest individu amb antecedents per terrorisme circuli tranquil·lament". Alerta que "ens estem prenent la seguretat com un joc", i demana més controls.

La notícia ha causat molta inquietud, sobretot perquè Espanya i Europa es troben en alerta màxima antiterrorista. La crida a la gihad global dels líders islàmics després de l'ofensiva israeliana a Gaza (octubre de 2023) ha multiplicat l'activitat terrorista islamista. Especialment a Espanya i Catalunya, un dels principals focus de l'islamisme radical europeu.

L'actuació de la policia ha aconseguit avortar diversos atemptats en els últims mesos, i caçar i expulsar diversos radicalitzats. Però no és suficient. El cas d'aquest gihadista fugit convertit en assassí en sèrie demostra que alguna cosa està fallant en el sistema.

Tenia la nacionalitat espanyola

Allal El Mourabit és un marroquí de nacionalitat espanyola, divorciat i amb un fill al Marroc. Portava una vida solitària a Vitòria, on amb prou feines sortia ni es relacionava. Encara que tampoc es medicava i no consten trastorns mentals, motiu pel qual els seus familiars es van estranyar quan va deixar de donar senyals de vida.

Va ser detingut per primera vegada després de l'atemptat terrorista de Niça, el 2016 a França, on un camioner com ell va atropellar mortalment 86 persones. La policia li seguia els passos perquè era un habitual de la propaganda radical a les xarxes. Va ser interceptat a Turquia quan intentava entrar a Síria.

Va passar dos mesos en presó preventiva, després dels quals va ser posat en llibertat abans de tornar a ser arrestat. La seva segona condemna va ser revocada en entendre's que l'haurien acusat dues vegades pels mateixos fets. Va ser llavors quan li van posar la polsera telemàtica per tenir-lo controlat, i li van prohibir sortir de Vitòria.

Després de desaparèixer va cometre els tres crims seguint un mateix modus operandi. Es movia a peu per les zones rurals com un pròfug, dormia a la intempèrie o en edificis abandonats, i menjava el que robava al camp. Va matar els tres agricultors amb un matxet per robar-los el cotxe i poder desplaçar-se.

La presència d'un mateix rastre va portar els investigadors a concloure que es tractava d'un assassí en sèrie. No podien imaginar que era el gihadista fugit setmanes abans. Això planteja diverses preguntes, totes elles inquietants i sense resposta.

Per què tenia la nacionalitat espanyola? Per què no se'l va expulsar prèviament a Espanya? És el sistema espanyol massa garantista per a casos de gihadisme? Està funcionant realment el sistema de protecció antiterrorista? Estem realment segurs?