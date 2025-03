El deliri processista: La moneda catalana amb les cares de Gaudí, Macià... i Puigdemont

Que el processisme mai va anar de debò es demostra en la quantitat d'escenes còmiques que ens ha deixat. Des de Joan BonaNit fins a les manifestacions de l'ANC i passant per l'eslògan de Ni un paper a terra. L'últim exemple d'ocurrència processista, en canvi, té a veure amb una cosa molt més seriosa: la moneda.

Un grup denominat Assemblea de Representants va presentar fa poc el seu pla monetari per a la futura Confederació Catalana. A més del disseny, també es va explicar el valor que tindria cada moneda, així com la quantitat que s'emetria. En qualsevol cas, el seu ús estarà restringit entre els inscrits en la pròpia Assemblea de Representants.

Els detalls de la nova moneda catalana

L'Assemblea de Representants és una organització que diu treballar per “una Confederació Catalana” que inclogui les Balears, València i Aran. A més d'una assemblea de representants, aquest grup també disposa d'un Consell d'Estat que, això sí, té un govern provisional. De fet, hi ha fins i tot un Canceller Federal interí, que és Antoni Jordi de Fulleda, que va publicar un missatge institucional per felicitar el 2025:

El passat mes de febrer, l'Assemblea de Representants va fer públic el seu projecte d'encunyació i emissió de la nova moneda catalana: la lliura catalana. A través d'un missatge a les xarxes socials, es van fer públics els valors de la moneda (d'1 a 1000 lliures) i una primera tirada d'un milió d'unitats. Per si de cas, l'Assemblea de Representants, que pel que sembla també es desenvolupa com a banc central, va explicar que la lliura catalana seria paritària amb l'euro “per facilitar la seva implementació”.

Així mateix, tampoc es va desatendre el disseny de la nova moneda. “L'anvers de cada bitllet està dedicat en homenatge a persones importants del catalanisme il·lustrat, de tots els temps”. Entre aquests personatges, s'inclou Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Francesc Macià i Carles Puigdemont:

Malgrat que l'Assemblea de Representants no arriba als 2.000 usuaris a les xarxes socials, aquest missatge va assolir 374.000 visualitzacions. Ara bé, els comentaris a aquesta decisió de política monetària no van estar oberts. En conseqüència, no se sap quina ha estat la reacció entre els usuaris a aquest nou assoliment processista.

Per a tots aquells interessats en la lliura catalana, l'Assemblea de Representants assenyala que “el seu ús estarà restringit en els comerços, béns i serveis dels empadronats en el nostre registre”.