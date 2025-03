El delirio procesista:La moneda catalana con las caras de Gaudí, Macià... y Puigdemont

Que el procesismo nunca fue en serio se demuestra en la cantidad de escenas cómicas que nos ha dejado. Desde Joan BonaNit hasta las manifestaciones de la ANC y pasando por el eslogan de Ni un paper a terra. El último ejemplo de ocurrencia procesista, en cambio, tiene que ver con algo mucho más serio: la moneda.

Un grupo denominado Assemblea de Representants presentó hace poco su plan monetario para la futura Confederación Catalana. Además del diseño, también se explicó el valor que tendría cada moneda, así como la cantidad que se emitiría. En cualquier caso, su uso estará restringido entre los inscritos en la propia Assemblea de Representants.

Los detalles de la nueva moneda catalana

La Assemblea de Representants es una organización que dice trabajar por “una Confederación Catalana” que incluya a Baleares, Valencia y Arán. Además de una asamblea de representantes, este grupo también dispone de un Consejo de Estado que, eso sí, tiene un gobierno provisional. De hecho, hay incluso un Canciller Federal interino, que es Antoni Jordi de Fulleda, que publicó un mensaje institucional para felicitar el 2025:

El pasado mes de febrero, la Assemblea de Representants hizo público su proyecto de acuñación y emisión de la nueva moneda catalana: la libra catalana. A través de un mensaje en redes sociales, se hicieron públicos los valores de la moneda (de 1 a 1000 libras) y una primera tirada de un millón de unidades. Por si acaso, la Assemblea de Representants, que por lo visto también se desempeña como banco central, explicó que la libra catalana sería paritaria con el euro “para facilitar su implementación”.

Así mismo, tampoco se desatendió el diseño de la nueva moneda. “El anverso de cada billete está dedicado en homenaje a personas importantes del catalanismo ilustrado, de todos los tiempos”. Entre estos personajes, se incluye Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Francesc Macià y Carles Puigdemont:

A pesar de que la Assemblea de Representants no alcanza los 2.000 usuarios en redes sociales, este mensaje alcanzó 374.000 visualizaciones. Ahora bien, los comentarios a esta decisión de política monetaria no estuvieron abiertos. En consecuencia, no se sabe cuál ha sido la reacción entre los usuarios a este nuevo logro procesista.

Para todos aquellos interesados en la libra catalana, la Assemblea de Representants señala que “su uso estará restringido en los comercios, bienes y servicios de los empadronados en nuestro registro”.