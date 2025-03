La premonició d'Alejandro Fernández que desmunta l''Espanya ens roba' d'ERC i Junts

Una de les paradoxes que arrossega el processisme és la d'estar integrats en un Estat en el qual no volen estar. Això es podria entendre com una estratègia per assolir la independència. Però anys i anys de participació en la vida pública espanyola han desacreditat aquesta tesi, començant pels famosos 18 mesos de Rufián.

Una altra de les característiques del processisme - potser la més distintiva - és la seva capacitat per ser un bon negoci. A ningú se li escapa que la indústria política de Catalunya ha donat bones sortides econòmiques i professionals a moltes persones. En aquest sentit, però, el processisme no ha estat molt discret.

Els casos de persones ‘col·locades’ en diferents instàncies administratives són incomptables. Però, entre aquests casos, destaquen els que es col·loquen en institucions clau d'Espanya, o “Estat espanyol”, com diu el processisme. La contradicció és evident: percebre salaris astronòmics per part de l'Estat del qual denuncies opressió.

De AENA a Renfe i passant pel Banc d'Espanya

Si es mira amb una mica de perspectiva, s'observa que Junts i ERC han col·locat a nou afins en diverses institucions clau d'Espanya des de l'any 2018. És a dir, que les tensions constants amb Puigdemont, l'amnistia, Rufián, etc., no han estat cap obstacle per colonitzar institucions públiques espanyoles.

L'últim cas ha estat el d'Eduard Gràcia, que és de l'òrbita de Junts, soci de l'ANC i organitzador de protestes contra Rodalies. Però, com ha desvelat aquesta setmana la premsa, Gràcia portava tres mesos de conseller per Junts a Renfe. De fet, Gràcia acudia a les rodes de premsa de l'ANC (que anunciaven les vagues) sense dir que ja estava col·locat a Renfe.

Un altre cas que va aixecar molt de pols mediàtic va ser el de Sergi Sol (ERC) i Miquel Calçada (Junts). El passat octubre, ambdós van ser designats com a consellers a RTVE, càrrecs que els proporcionaran de l'ordre de 105.000 euros anuals. En la clàssica tradició processista, tot això no va ser obstacle perquè donessin la nota en la presa de possessió, jurant en nom de l'“ordenament jurídic vigent” per no fer referència a la Constitució i al Rei.

I, si es mira més enrere, aquí estan altres casos de col·locació. Ramon Tremosa (AENA), Pere Soler (CNMC), Elena Massot (Enagas), Josep María Salas (CNMC), Jordi Pons (BdE), Francesc Bellmunt (RTVE), Laura Castel (Consell d'Europa). Totes aquestes figures engrosseixen el que a les xarxes socials es diu humorísticament “club dels 90K”.

Alejandro Fernández ho va veure venir

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha volgut recuperar una de les seves intervencions parlamentàries a propòsit d'aquest assumpte. En un discurs de l'any 2021, en la designació de Pere Aragonès com a president, Fernández ja es referia a aquesta qüestió. I ho feia en referència a la que aleshores era presidenta del Parlament: Laura Borràs.

Amb la seva clàssica ironia, Fernández va felicitar Laura Borràs com a nova presidenta del Parlament i "com a flamant funcionària de l'Estat espanyol". “L'havíem infravalorat”, diu Fernández, “perquè cal ser molt crac per dir feixista a un Estat i alhora treure't una plaça de funcionària de l'Estat feixista”.

Finalment, el líder popular ironitza amb que Borràs, el dia de la seva presa de possessió, cridés a la desobediència, “i a la tarda omplia els formularis per accedir a la seva plaça de funcionària de l'Estat a desobeir”. “Això sí que és una jugada mestra”, conclou Fernández, “em poso als seus peus, senyora Borràs”:

En el seu missatge a les xarxes, Fernández qualifica de “premonitori” aquest discurs tenint en compte els nous nomenaments de Junts i ERC. El que sembla clar és que no hi ha cap motiu perquè el processisme deixi d'utilitzar aquesta pràctica de col·locació. I menys encara ara, que veu com s'esfondra la Catalunya processista.