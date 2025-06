La delinqüència a Catalunya s’acarnissa amb els més febles: ara, un avi de 91 anys

La inseguretat a Catalunya ha tornat a deixar una imatge preocupant. Aquesta vegada, la víctima ha estat un ancià de 91 anys amb mobilitat reduïda, que va ser atracat a plena llum del dia a Barcelona. El succés va tenir lloc la tarda de diumenge, 8 de juny, al carrer Noguera Pallaresa, situat al districte de Sant Andreu. Segons fonts policials, dos joves es van apropar a l'home i li van sostreure un rellotge, per després fugir.

Els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc després de rebre l'avís d'un testimoni. Tot i el desplegament policial, no s'ha pogut identificar els autors del robatori. Fonts internes dels Mossos expliquen a Metropoli que es tractaria de menors d'edat. L'home, afortunadament, no va resultar ferit i va ser atès al lloc per efectius de la policia catalana.

El cas ha estat derivat a la Guàrdia Urbana, que continua les investigacions. De moment, no s'han produït detencions, i es desconeix si existeix alguna gravació de càmeres de seguretat que permeti identificar els responsables. La facilitat amb què es va executar el robatori, en plena via pública i a una persona vulnerable, ha tornat a posar el focus en la situació d'inseguretat de Barcelona.

Una trista realitat

Aquest tipus de delictes no són aïllats. Un dels episodis més greus en aquest sentit va tenir lloc a Manresa el passat mes de maig. Una anciana de també 91 anys va ser llançada a terra durant un robatori violent, fet que li va provocar la fractura del fèmur. La víctima va haver de ser hospitalitzada i operada d'urgència.

L'agressora, una dona que va utilitzar la tècnica de l'abraçada per robar el rellotge de l'anciana, va fugir en un vehicle que l'esperava. Testimonis del succés van alertar els Mossos, que mantenen oberta la investigació. En aquesta mateixa ciutat, dies abans, una altra anciana de 89 anys va ser agredida amb pedres per una jove de 22 anys que posteriorment va ser ingressada a presó provisional.

Casos com el robatori a Barcelona o els atacs a Manresa visibilitzen una tendència creixent. D'una banda, la multireincidència, de l'altra, que els delinqüents no tenen escrúpols a actuar contra qui menys es pot defensar. Aquesta és una de les raons per les quals la inseguretat - segons el baròmetre de l'Ajuntament - és la principal preocupació dels barcelonins.