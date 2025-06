La història del Sindicat de Llogateres que no t'explicaran els mitjans subvencionats

D'on ha sortit el sindicat de Llogateres? Per què no paren de sortir als mitjans subvencionats? Qui hi ha darrere d’aquest autoanomenat sindicat? En un moment t’explico tot allò del Sindicat de Llogateres que els mitjans subvencionats no t’explicaran.

El Sindicat de Llogateres diu que no cobra subvencions, tot i que realment sí que en cobra. Com els més de 5.000 euros que rep de la Generalitat per fer la seva revista la Llogatera.

Independentment d’aquesta quantitat, el cert és que bàsicament viu de les quotes dels seus socis. Tot i això, darrere del Sindicat de Llogateres sí que hi trobem entitats regades amb diners públics.

Les dues més destacades són l’Observatori DESC i IDRA.

L'Observatori DESC va ser un dels impulsors del Sindicat de Llogateres l’any 2017. És el mateix observatori on va treballar Ada Colau fins just abans de presentar-se a les eleccions de Barcelona i ser proclamada alcaldessa. Com a alcaldessa, va regar generosament l’Observatori DESC, que si no fos pels diners públics no exisitiria.

Només l’any 2023, l’Observatori DESC va cobrar gairebé 600.000 euros en subvencions, més d’un 89% dels seus ingressos. Casi res, tu.

L'altra entitat que va fundar el Sindicat de Llogateres és IDRA Cooperativa. Des de la seva creació, Idra s’ha fet un fart de cobrar subvencions. Fa uns dies publicava The Objective que en els últims anys havien cobrat més d’un milió d’euros de subvencions per part de diferents institucions de Catalunya, incloent també, evidentment, l’Ajuntament de Barcelona.

Sabeu qui va treballar del 2015 al 2019 a l’Ajuntament de Barcelona com a alt càrrec del govern municipal dels Comuns d’Ada Colau? Una de les fundadores i actual coodirectora d’Idra, Laia Bonet.

També treballen a Idra els dos portaveus que ha tingut el Sindicat de Llogateres: Jaime Palomera i Carme Arcarazo. Com veieu, tot queda a casa.

A banda de tot això, el Sindicat de Llogateres ha estat promocionat també per cert partits polítics. Els més destacats són els Comuns i la CUP, però també Esquerra i Junts ho han fet. Només cal recordar la roda de premsa conjunta que van fer tots plegats l’any 2022 al Parlament quan el Sindicat de Llogateres tenia 3.000 socis, que per posar en situació són molts menys socis dels 4.500 que té el Centre Excursionista de Catalunya.

I per últim tenim la sempre fidel premsa subvencionada. Per posar-vos només un exemple, entre l’any 2018 i 2019, el Sindicat de Llogateres tenia uns 1.000 socis, és a dir, menys que els que tenia l’Associació de Galtaires de Catalunya o la Unió Esportiva Olot. Tot i això, ja eren entrevistats a diaris ultrasubvencionats com l’ARA, El Punt Avui o El Periódico.

Total, que resulta que tenim un Sindicat de Llogateres que aparentment és autogestionat i que no depèn dels diners públics, però que resulta que sí que cobren subvencions. I que, a més, no paren d’estar promocionats artificialment per entitats ultrasubvencionades com IDRA o l’Observatori DESC, per partits polítics i per mitjans ultrasubvencionats. Ves quines coses.