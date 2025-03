La decadència de BCN: intenten robar a Jordi Sabaté les màquines que li permeten viure

Jordi Sabaté Pons, natural de Barcelona, és un dels activistes més coneguts pels drets de les persones amb ELA. Ell mateix pateix la malaltia, quan amb trenta anys va començar a notar els símptomes. Des de llavors va obrir un canal de YouTube i es va fer molt conegut per les seves dures crítiques als partits polítics.

La seva veu va ser una de les més destacades perquè es promogués i aprovés la llei ELA del 31 d'octubre de 2024. Aquell mateix any va rebre la Creu de Sant Jordi "per la seva determinació i infatigable lluita per aconseguir més visibilitat i recursos per als pacients amb ELA".

I amb prop de 125.000 seguidors a xarxes socials, les paraules de Jordi Sabaté es tenen molt en compte. No obstant això, la seva última denúncia feta pública no deixa en molt bon lloc a Barcelona. "Em fa infinit fàstic en el que s'ha convertit la meva estimada Barcelona", es lamenta Sabaté després de l'episodi que ha viscut.

Més episodis de degradació

Tal com ha explicat ell mateix a través de xarxes socials, el passat dissabte li van intentar robar a Barcelona. El gran risc està en que, com ell mateix denuncia, porta les seves pertinences personals juntament amb les màquines que li permeten viure. "Si em robeu, deixaré de respirar", diu directament als carteristes.

"Fa 41 anys que visc a Barcelona, tota la meva vida. Avui en baixar del taxi al centre de Barcelona, un carterista em volia robar coses del carro on porto les meves màquines de suport vital. Un bon senyor ens ha alertat. Em fa infinit fàstic en el que s'ha convertit la meva estimada Barcelona", ha narrat Sabaté amb ajuda d'un ordinador que li permet comunicar-se:

Aquest missatge ha assolit més de 650.000 visualitzacions, i ha servit perquè molts recordin la degradació de Barcelona en matèria de seguretat. Entre els usuaris ha circulat una gran nostàlgia per una època en què no es veien episodis tan decadents com aquest.

"Barcelona ha canviat molt en aquests últims anys i no m'agrada, i no només ho dic per la seguretat, també per llocs i llocs que abans estaven molt bé". "Ahir jo vaig ajudar a parar un robatori en ple supermercat a una hora molt concorreguda". "Era per a mi la millor ciutat d'Espanya, i des de fa anys va a una decadència total", es lamenten els usuaris.