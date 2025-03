La decadencia de BCN: intentan robar a Jordi Sabaté las máquinas que le permiten vivir

Jordi Sabaté Pons, natural de Barcelona, es uno de los activistas más conocidos por los derechos de las personas con ELA. Él mismo padece la enfermedad, cuando con treinta años empezó a notar los síntomas. Desde entonces abrió un canal de YouTube y se hizo muy conocido por sus duras críticas a los partidos políticos.

Su voz fue una de las más destacadas para que se promoviera y aprobara la ley ELA del 31 de octubre de 2024. Ese mismo año recibió la Cruz de Sant Jordi “por su determinación e infatigable lucha para conseguir más visibilidad y recursos para los pacientes con ELA”.

Y con cerca de 125.000 seguidores en redes sociales, las palabras de Jordi Sabaté se tienen muy en cuenta. Sin embargo, su última denuncia hecha pública no deja en muy buen lugar a Barcelona. “Me da infinito asco en lo que se ha convertido mi querida Barcelona”, se lamenta Sabaté después del episodio que ha vivido.

Más episodios de degradación

Tal y como ha explicado él mismo a través de redes sociales, el pasado sábado le intentaron robar en Barcelona. El gran riesgo está en que, como él mismo denuncia, lleva sus pertenencias personales junto con las máquinas que le permiten vivir. "Si me robáis, dejaré de respirar", dice directamente a los carteristas.

“Hace 41 años que vivo en Barcelona, toda mi vida. Hoy al bajar taxi en el centro de Barcelona, un carterista me iba a robar cosas del carro donde llevo mis máquinas de soporte vital. Un buen señor nos ha alertado. Me da infinito asco en lo que se ha convertido mi querida Barcelona”, ha narrado Sabaté con ayuda de un ordenador que le permite comunicarse:

Este mensaje ha alcanzado más de 650.000 visualizaciones, y ha servido para que muchos recuerden la degradación de Barcelona en materia de seguridad. Entre los usuarios ha cundido una gran nostalgia por una época en la que no se veían episodios tan decadentes como este.

“Barcelona ha cambiado mucho en estos últimos años y no me gusta, y no solo lo digo por la seguridad, también por sitios y lugares que antes estaban muy bien”. “Ayer yo ayudé a parar un robo en pleno supermercado a una hora muy concurrida”. “Era para mí la mejor ciudad de España, y desde hace años va a una decadencia total”, se lamentan los usuarios.