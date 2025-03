Un debat a TVE deixa en evidència el posicionament de la CUP amb la prostitució

La prostitució és un tema de debat molt complex, començant per la seva estranya situació legal. La prostitució no és ni un delicte ni una falta administrativa, però el proxenetisme sí que està taxativament prohibit per llei. Això produeix un buit legal en el qual, l'Estat, sap que s'exerceix la prostitució, però no fa res perquè no és un delicte.

Davant aquesta situació, hi ha dues posicions a grans trets: l'abolicionisme i el regulacionisme. L'abolicionisme sosté que la prostitució és contrària a la dignitat de les dones perquè mercantilitza el seu cos. El regulacionisme, en canvi, considera que és un contracte lliure que ha de tenir les mateixes garanties legals que qualsevol altre.

A Espanya, juntament amb Sumar, un dels pocs partits partidaris de la regulació és la CUP. De fet, la CUP va ser l'únic partit que, l'any 2022, va presentar una esmena a la totalitat al text sobre el proxenetisme que va presentar el PSOE. La formació antisistema, demanava incloure les prostitutes dins de “treballs especials” i posar una renda bàsica a les dones que volguessin deixar-ho:

No és un contracte

Aquesta postura és considerada com profundament hipòcrita per part de les feministes clàssiques. I així ho han volgut recordar a la CUP a propòsit d'un debat a la 2.

La destacada feminista Núria González va carregar contra la idea que la prostitució és un contracte. El seu argument és que un contracte ha de ser “lliure, informat i no ha d'estar coaccionat”, cosa que no passa amb la prostitució perquè hi ha diners pel mig. “Cap dona neix per puta”, va concloure amb contundència González.

Aquest raonament l'han usat a les xarxes per assenyalar a la CUP la seva greu contradicció amb aquest assumpte. Perquè, al mateix temps que es diuen anticapitalistes, assumeixen una dinàmica profundament capitalista. “Quan tens un fals projecte, passen aquestes coses”, denunciava per xarxes Txell Canyadell, feminista i exmilitant de la CUP:

Com ha assenyalat a les xarxes l'escriptora Nuria Coronado, “la prostitució és incompatible amb els drets humans. Qui defensa la prostitució defensa que els homes poden violar impunement a dones i nenes”. Per la seva banda, la CUP no s'ha tornat a pronunciar sobre aquest debat des que va concloure el seu procés de renovació interna.