Un debate en TVE deja en evidencia el posicionamiento de la CUP con la prostitución

La prostitución es un tema de debate muy complejo, empezando por su extraña situación legal. La prostitución no es ni un delito ni una falta administrativa, pero el proxenetismo sí está tajantemente prohibido por ley. Esto produce un vacío legal en el cual, el Estado, sabe que se ejerce la prostitución, pero no hace nada porque no es un delito.

Ante esta situación, hay dos posturas a grandes rasgos: el abolicionismo y el regulacionismo. El abolicionismo sostiene que la prostitución es contraria a la dignidad de las mujeres porque mercantiliza su cuerpo. El regulacionismo, en cambio, considera que es un contrato libre que debe tener las mismas garantías legales que cualquier otro.

En España, junto a Sumar, uno de los pocos partidos partidarios de la regulación es la CUP. De hecho, la CUP fue el único partido que, en el año 2022, presentó una enmienda a la totalidad al texto sobre el proxenetismo que presentó el PSOE. La formación antisistema, pedía incluir a las prostitutas dentro de “trabajos especiales” y poner una renta básica a las mujeres que quisieran dejarlo:

No es un contrato

Esta postura es considerada como profundamente hipócrita por parte de las feministas clásicas. Y así se lo han querido recordar a la CUP a propósito de un debate en la 2.

La destacada feminista Núria González cargó contra la idea de que la prostitución es un contrato. Su argumento es que un contrato debe ser “libre, informado y no debe estar coaccionado”, algo que no ocurre con la prostitución porque media el dinero. “Ninguna mujer nace para puta”, concluyó con contundencia González.

Este razonamiento lo han usado en redes para señalarle a la CUP su grave contradicción con este asunto. Porque, al mismo tiempo que se dicen anticapitalistas, asumen una dinámica profundamente capitalista. “Cuando tienes un falso proyecto, pasan estas cosas”, denunciaba por redes Txell Canyadell, feminista y ex militante de la CUP:

Como ha señalado en redes la escritora Nuria Coronado, “la prostitución es incompatible con los derechos humanos. Quién defiende la prostitución defiende que los hombres pueden violar impunemente a mujeres y niñas”. Por su parte, la CUP no se ha vuelto a pronunciar sobre este debate desde que concluyó su proceso de renovación interna.