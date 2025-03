Clam contra Gabriel Rufián després de comparar Gaza amb Auschwitz: 'Antisemita'

Gabriel Rufián, portaveu d'ERC al Congrés, ha generat una gran controvèrsia després de comparar la situació a Gaza amb el genocidi nazi d'Auschwitz. Durant una intervenció en la sessió de control al Govern, Rufián va qualificar Israel com un “Estat genocida” i el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, de “criminal de guerra”. La seva polèmica declaració sobre la situació a Gaza va desfermar reaccions furioses tant dins com fora del Congrés.

En la seva intervenció, Rufián va començar al·ludint al "segrest" d'un cineasta palestí que va ser detingut (i ja alliberat) per forces israelianes. Va assegurar que si el primer ministre israelià actua així amb un guanyador de l'Òscar, "què no farà amb persones anònimes?". No obstant això, la gravetat de la seva comparació amb Auschwitz va eclipsar ràpidament aquest argument, provocant una onada de crítiques.

El polític independentista va expressar que l'única diferència entre Gaza i Auschwitz és que “el món és encara a temps de parar el de Gaza”. Aquestes paraules, que relacionen una guerra amb un holocaust planificat, han provocat una forta condemna a les xarxes socials. La comparació va ser vista per molts com insensible i despectiva cap als sis milions de jueus aniquilats per l'Alemanya nazi:

Dures crítiques a les xarxes

Els comentaris a les xarxes socials han estat molt negatius. Els usuaris han qualificat l'afirmació de Rufián com “irresponsable” i “falta de sensibilitat”. Molts li retreuen que compari una guerra en curs amb l'extermini sistemàtic de milions de persones. "A Auschwitz van exterminar 1,5 milions de jueus en cambres de gas. Cap d'ells havia matat, violat ni segrestat alemanys. Cap d'ells anava armat, llançava coets ni tenia ostatges", li ha recordat un usuari.

Així mateix, els qualificatius "d'antisemita" i “provocador” han estat recurrents entre els seus detractors. "No es pot ser més mala persona, ho supera tot", "Aquest ja no sap què fer per aferrar-se al càrrec", deien els usuaris. Altres han comparat el tracte que el mateix Rufián rebria a Israel i a Palestina: "La diferència és que a Gaza el penjarien, i a Israel no".

El debat sobre les polítiques d'Israel i el conflicte a Gaza no és nou en la política espanyola. De fet, és un tema especialment espinós i amb conseqüències polítiques efectives. I és que, tot i que no hi hagi pressupostos, Podemos, per exemple, va exigir trencar qualsevol relació diplomàtica amb Israel per continuar donant suport al Gobierno.