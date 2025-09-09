Damià Bardera destapa la gran trampa que ocurre en la ESO en Cataluña

El escritor y profesor de secundaria Damià Bardera vuelve a encender el debate educativo con un diagnóstico severo sobre la educación en Cataluña. En una entrevista para Nació, el autor de Incompetències bàsiques denuncia los malabares estadísticos con los datos. Bardera habla, por ejemplo, de una "farsa in situ" en virtud de la cual se regalan títulos y aprobados.

Como viene haciendo durante mucho tiempo, el profesor Bardera denuncia que el marco pedagógico vigente ha desplazado los contenidos en favor de una retórica “competencial”. Es decir, que se prioriza el método en lugar de la sustancia. “Si no entiendes lo que lees, ¿de qué espíritu crítico hablamos?”, plantea con agudeza Bardera. En este sentido, el profesor deja de ser un transmisor de conocimientos para convertirse en un "animador".

La promoción sin suspensos y el ‘título a cualquier precio’

Bardera describe evaluaciones finales donde “aprueban prácticamente todos”, con casos en los que decisiones del claustro se revierten a posteriori por inspección o vía recurso familiar. El resultado, afirma, es una reducción estadística del fracaso escolar “regalando títulos”. Esto lleva a situaciones preocupantes, como alumnos de Bachillerato que “no dominan las tablas de multiplicar”.

A su entender, el sistema prefiere evitar el conflicto antes que asegurar aprendizajes, lo que es indisociable de la disciplina. Más en particular, la cadena de autoridad se ha debilitado y el profesor es el eslabón más desprotegido. Esta falta de autoridad se resuelve en episodios que rompen clases enteras y donde el mensaje implícito es que la exigencia es negociable.

Las propuestas de Bardera

Frente a este panorama, Bardera reclama evaluaciones externas bianuales y sistemáticas realizadas por un organismo independiente del Departamento. Propone vincular la promoción a la superación de niveles claros y verificables. Y todo ello sin parches posteriores que alteren el sentido de las calificaciones.

El docente pide cifras públicas y transparentes de comprensión lectora, absentismo y conflictividad, y admite medidas extraordinarias para el “5% de alumnado disruptivo”. Es decir, centros específicos, reversibles, con personal especializado para garantizar el derecho a aprender del conjunto y la seguridad de los docentes. Paralelamente, sugiere itinerarios de mayor rendimiento para altas capacidades, a fin de que el empuje de unos no quede bloqueado por el desorden de otros.