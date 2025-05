Les dades confirmen l'evidència: la immigració redueix el PIB per càpita

De la immigració fa molt de temps que resulta difícil trobar anàlisis que estudiïn el fenomen en el seu conjunt. Per contra, el més habitual són els casos particulars i l'apel·lació a les emocions. Ara bé, el fenomen de la immigració és tan massiu que, com qualsevol altra cosa que estigui a aquesta escala, presenta característiques i atributs propis. Això no es pot imputar a cap immigrant en particular, però sí a tots en el seu conjunt.

I una de les dinàmiques més clares i conegudes de la immigració massiva és que redueix la renda per càpita, encara més en models econòmics molt poc productius com el nostre. Aquesta és la raó per la qual els experts en política migratòria parlen del concepte “d'immigració selectiva”. És a dir, filtrar els fluxos migratoris en funció dels interessos del país d'acollida (això, per exemple, és el que el Regne Unit vol recuperar ara). De fet, les paraules de l'actual primer ministre Starmer (laborista) aquí serien considerades poc menys que les d'un ultra:

Les dades i estudis que demostren aquesta realitat han estat constants, malgrat que no trobin ressò en els mitjans subvencionats. I l'últim d'aquests anàlisis és el que ha fet el Cercle Cívic d'Opinió, sota el títol de Immigració a Espanya: per a una conversa pública racional. Com ja indica el títol del treball, l'objectiu és analitzar la immigració des d'un punt de vista que superi el simplisme imperant.

Igual de pobres

D'entrada, cal mesurar l'enorme pes migratori que ha rebut Espanya, que és un dels més grans del món. I ni més ni menys que “Espanya està rebent fluxos anuals d'immigrants propers als dels Estats Units d'Amèrica, un país amb una població set vegades més gran”, assenyala l'informe. D'aquesta manera, en el que portem de segle XXI, Espanya ha crescut poblacionalment un 23% a base d'immigració.

La pregunta llavors és per què Espanya rep sistemàticament tanta immigració. La resposta està en el model econòmic, és a dir, en una estructura productiva molt pobra que necessita enormes volums d'empleats poc qualificats. I passa que la pròpia dimensió del fenomen migratori porta al fet que, amb aquesta quantitat de mà d'obra, els salaris en feines poc productives baixin per si sols.

El resultat immediat d'això (a més, és clar, de diluir el creixement en tant que som més a repartir) és l'estancament del PIB per càpita. Sobre això, l'informe que ara s'analitza és diàfan. “El resultat d'aquesta concentració de la població immigrant en activitats de baix valor afegit és que el PIB per càpita espanyol ha crescut en aquest segle molt menys del que ho ha fet la mitjana dels altres països de la UE-15”.

La cara més decebedora d'aquesta situació és que Espanya, en termes de PIB per càpita, està ara respecte als altres països europeus tal com estava exactament quan es va incorporar a la Unió Europea. Espanya, en resum, és comparativament igual de pobra que fa vint anys. Més en particular, els joves, que són els que fa vint anys eren nens.

La (no)política de les regularitzacions massives

L'absència d'una política migratòria d'Estat porta al fet que els successius governs hagin usat els procediments extraordinaris per controlar la situació. Ens trobem, doncs, davant les famoses regularitzacions massives via ILP, que precisament aquests dies són notícia perquè es farà una nova que legalitzarà gairebé un altre milió de persones. Com explica l'informe, aquesta no-política de regularitzacions extraordinàries alimenta un cercle viciós.

La immigració irregular arriba via visat de turista o estudis, i un cop aquí entra en l'economia informal fins que aconsegueix regularitzar la seva situació. Això porta a “un procés continu d'ompliment i buidatge de la bossa d'irregularitat, i de provisió de treballadors per al sector informal de l'economia”. Els més beneficiats d'aquest procés són les elits polítiques i econòmiques.