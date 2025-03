Junts i Aliança Catalana, enfrontats per la macromesquita de Banyoles

La rivalitat entre Junts i Aliança Catalana està marcant l'actualitat política a Catalunya. Ambdós espais lluiten per controlar l'espai nacionalista conservador, amb la seguretat i la immigració al centre de l'agenda política. Junts intenta marcar un perfil dur per rivalitzar amb Aliança Catalana, però aquests assenyalen constantment el seu doble raser entre les paraules i els fets.

La polèmica al voltant de la macromesquita de Banyoles és un exemple. Junts, que ostenta l'alcaldia, defensa la legalitat del procés mitjançant el qual ha satisfet les demandes de la comunitat islàmica. Aliança Catalana, en canvi, acusa l'alcalde de mentir.

Aliança Catalana s'oposa

L'ajuntament va aprovar al setembre de 2023 una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la qualificació d'una parcel·la com a terreny per a usos religiosos. Donava llum verda així al trasllat de la mesquita que fins aleshores estava en uns baixos del carrer Barcelona. La ubicació en els nous terrenys permetria obrir una mesquita de majors dimensions per albergar la nombrosa comunitat islàmica.

“No és un cas particular sinó d'un col·lectiu de tres o quatre mil persones”, va justificar l'alcalde de Junts, Miquel Noguer. “Cal trobar un espai definitiu per resoldre la necessitat de la comunitat islàmica”, va dir el tinent d'alcalde, Jordi Congost.

Però Aliança Catalana, sense representació a l'ajuntament, es va oposar des del primer moment a la construcció de la macromesquita. Acusen Junts de modificar el POUM per donar als musulmans un edifici que havia de servir per fer habitatges.

Critiquen a més que s'hagi reubicat la nova mesquita “sense aprovació dels veïns que viuen a la zona”. I asseguren que hi ha un malestar evident i molta preocupació entre els veïns.

Deixen l'alcalde de Junts sense paraules

L'alcalde continua defensant que es tracta d'una “necessitat col·lectiva” de la ciutat. Però Aliança Catalana ha tornat a la càrrega, acusant-lo d'opacitat.

En una aparició televisiva, l'alcalde de Banyoles s'ha mostrat contrariat davant el missatge d'un espectador. Preguntava a l'alcalde “com és que porten mesos fent ús de la macromesquita sense tenir els permisos”. I per què tenen electricitat de forma il·legal incorrent en un delicte de frau de subministrament elèctric.

Aquest espectador acusa l'ajuntament de tenir constància d'aquestes irregularitats. L'alcalde va respondre amb nervis, sense saber què dir. “Quan veu a la pantalla preguntes sobre allò que volen ocultar a la ciutadania, es queda sense paraules”, van dir des d'Aliança Catalana.

Per als orriolistes, aquesta és una clara demostració dels complexos de Junts davant la immigració. Els acusen de voler donar un discurs però després demostrar el contrari amb els seus fets. A Junts hi ha un intent de gir a la dreta, però continuen sense poder desprendre's de l'herència woke d'aquests últims anys.