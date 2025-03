Les negligències de la Generalitat que van acabar amb l'assassinat de la Núria López

El 13 de març de 2024, tot just fa un any, es va cometre un crim que ha marcat un abans i un després a les presons de Catalunya. La Núria López, cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric, va ser brutalment assassinada a mans d'un intern. Però això no és tot. El més alarmant no és només el crim, sinó com aquest va ser possible gràcies als errors, negligències i bonisme de la Generalitat. I, tot i això, un any després ningú ha assumit cap responsabilitat.

En aquest vídeo, repassarem què va passar realment en aquest cas, que deixa al descobert les deficiències del sistema penitenciari català. Un sistema penitenciari que prioritza els drets dels delinqüents als dels treballadors de les presons.

Avui us parlaré de les greus errades que va cometre la Generalitat, del possible tracte de favor que va rebre l’assassí de la Núria, de la vergonyosa actuació de l’anterior consellera de Justícia, Gemma Ubasart. I, sobretot, també del 'bonisme' de l’esquerra ha acabat sent còmplice de la mort d’una treballadora innocent.