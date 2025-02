Orriols proposa prohibir el vel islàmic a escoles i edificis públics de Ripoll

Superada l'amenaça de la moció de censura per part de l'oposició a l'ajuntament de Ripoll, Sílvia Orriols ha tornat amb les piles carregades. El seu govern ha proposat la modificació de l'ordenança de civisme. Entre els canvis, es proposa la prohibició del vel islàmic a escoles i edificis públics del municipi.

La pròpia alcaldessa de Ripoll es va encarregar d'explicar la mesura proposada en el ple d'ahir: “Per raons de seguretat i per evitar la discriminació de gènere, s'inclou la prohibició d'entrar amb casc, passamuntanyes o vel islàmic a les instal·lacions o aules municipals”.

Va afegir que queden exclosos els casos oncològics o per raons mèdiques. I que respon a “la voluntat del consistori de garantir la seguretat en els equipaments públics, i els drets de tots els ciutadans”.

L'alcaldessa va reivindicar un "entorn neutre i lliure de manifestacions visibles de conviccions que vulnerin els drets bàsics de les persones com ho fa el vel islàmic misògin i fonamentalista".

Obstacles per a la seva aprovació

La proposta de modificació haurà de ser ara votada i aprovada per majoria simple en el ple municipal. En aquest sentit, es trobarà amb dos grans obstacles per poder materialitzar-se.

Un, l'oposició de formacions com ERC, la regidora de la qual ha advertit que la proposta "vulnera preceptes legals i internacionals".

En segon lloc, la jurisprudència del Tribunal Suprem que ja va tombar una proposta igual formulada a Lleida el 2013. El tribunal superior va dictaminar aleshores que les administracions locals no disposen de competències per prohibir el vel islàmic, la qual cosa s'interpreta com una limitació del dret fonamental de llibertat religiosa.

A Espanya existeix un buit legal sobre aquesta qüestió, encara que els tribunals han fallat en contra en aquells llocs on s'ha intentat prohibir. Molt diferent és la situació en altres països com França, Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Àustria, Alemanya i Suïssa.

Orriols obre la caixa dels trons

Fins ara, Aliança Catalana ha tingut una gran habilitat per trencar tabús en la societat catalana. Ara obre la caixa dels trons del vel islàmic. El debat va més enllà de la peça de vestir, i impacta sobre la integració de la immigració islàmica i la seva compatibilitat o no amb els valors occidentals.

Els orriolistes subratllen el caràcter misògin del vel islàmic, i la submissió de la dona com un tret intrínsec de la confessió islàmica. Defensen també que l'islam no és només una religió, sinó una doctrina política incompatible amb la civilització occidental.

Els seus detractors els acusen d'islamòfobs i apel·len a la llibertat religiosa com un dret sagrat que ha de protegir-se per damunt de tot. Els més extremistes neguen que sigui una imposició. Afirmen que es tracta d'una elecció personal de les dones, com un tret cultural més de la seva identitat.