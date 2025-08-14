Crisi migratòria: arriben més de 600 immigrants il·legals a les Balears en tres dies
Les illes es consoliden com una nova ruta migratòria a la Mediterrània: rècord d'arribades per a l'arxipèlag
La situació migratòria a les Illes Balears ha assolit nivells alarmants, amb l'arribada de més de 600 immigrants il·legals en només tres dies. Segons han informat les autoritats locals, un total de 39 embarcacions han arribat a les costes balears, amb 659 persones a bord. Aquest augment en els desembarcaments coincideix amb un repunt generalitzat de la immigració irregular a la Mediterrània.
Dimarts, en un sol dia, 305 immigrants van arribar en 16 pasteres, mentre que dilluns van ser 97 persones a bord de set embarcacions. En els primers dies d'agost, l'activitat migratòria ha estat constant, i les autoritats no descarten que el ritme es mantingui. Les embarcacions han arribat principalment a Formentera, tot i que també han estat interceptades en altres zones de l'illa de Mallorca.
Aquest massiu flux migratori ha provocat un enfrontament polític. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha criticat la manca de mesures per part del Govern. La presidenta Prohens denuncia que l'Executiu "no pot continuar mirant cap a una altra banda" davant d'una "ruta consolidada". Per la seva banda, el delegat del Govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha defensat l'actuació dels serveis d'emergència i la Policia, reconeixent que la situació és "d'alta tensió".
Un nou front migratori per a Espanya
El flux migratori a les Illes Balears no és un fenomen nou, però aquest repunt és un dels més significatius dels darrers anys. Des de principis de 2025, ja han arribat més de 4.200 persones en 225 embarcacions. En comparació amb l'any anterior, el nombre d'arribades ha augmentat considerablement, cosa que ha generat inquietud entre els residents i les autoritats locals.
Mentrestant, el Govern central ha anunciat que s'estan habilitant infraestructures modulars als ports de Palma, Eivissa i Formentera. Tanmateix, la manca de solucions a llarg termini continua sent un tema central del debat polític. Especialment davant de les tensions que l'arribada massiva de migrants genera en els serveis públics i la seguretat.
Aquest fenomen de crisi migratòria s'emmarca dins d'una tendència més àmplia que afecta Espanya i altres països de la Mediterrània. Tot i que la UE ha adoptat polítiques més estrictes, Espanya continua obrint portes a la regularització massiva. Mentrestant, Balears s'enfronta a un dels majors reptes de la seva història recent en matèria d'immigració il·legal.
Més notícies: