Cop dur al 'top manta' en diverses localitats de Catalunya

El top manta segueix sent un problema de primer ordre per a la seguretat i el comerç a Catalunya. Aquesta activitat ha experimentat un notable auge a Barcelona, on l'any passat es van doblar les denúncies interposades el 2023. També a Catalunya, on entre maig i setembre del 2024 es van requisar 43.000 articles falsificats que van suposar un forat de 12 milions d'euros.

La policia té detectats almenys 23 punts negres de la venda il·legal de productes falsificats a Catalunya. Aquests punts es concentren a la capital, ciutats de l'àrea metropolitana, llocs de costa i capitals de província.

Aquesta setmana hi ha hagut diverses intervencions policials que assesten un nou cop al top manta a Catalunya. A poc a poc es va imposant la convicció que aquest fenomen perjudica la competència comercial, la seguretat i la imatge de les ciutats catalanes. Encara que alguns partits continuen blanquejant el top manta, demanant la seva legalització i acusant la policia de racista.

Creix l'ofensiva contra el 'top manta' a Catalunya

El cop més important el van donar els Mossos d'Esquadra al Vendrell (Tarragona), on van desarticular una xarxa que subministrava productes falsos als venedors del top manta. La policia va intervenir 1.500 productes falsificats, van detenir una persona i investiguen altres dues per un delicte contra la propietat industrial.

Un altre municipi, Calafell, ha fet un pas important en la lluita contra la venda il·legal de productes falsificats. L'Ajuntament no només confiscarà les falsificacions, sinó que sancionarà els compradors amb multes de 200 a 400. “Que tothom tingui clar que comprar unes sabatilles o una bossa al top manta pot sortir caríssim”, va dir el regidor de Seguretat, Marc Casellas.

L'Ajuntament de Barcelona també ha decidit intensificar l'ofensiva contra la venda ambulant al metro. L'augment de la presència policial als carrers ha provocat un desplaçament d'aquests venedors al metro. Ara duran a terme una campanya informativa de conscienciació per alertar dels perjudicis d'aquesta activitat.

Explotació i competència deslleial

Aquests són només alguns exemples de com està creixent l'ofensiva dels ajuntaments amb el top manta. Durant molts anys aquesta activitat havia estat blanquejada per partits polítics i mitjans de comunicació. Però això està canviant.

Darrere del top manta sol haver-hi xarxes mafioses que s'enriqueixen mitjançant l'explotació dels venedors ambulants. A més, la seva activitat genera pèrdues milionàries al comerç tradicional i a més no paguen llicències ni impostos. Això genera una competència deslleial que afecta moltes famílies honrades que viuen del petit i mitjà comerç.

El cas delmercat de Canovelles va ajudar a visibilitzar aquesta problemàtica. Fins a 400 manters van col·lapsar el mercat setmanal, que va estar a punt de tancar deixant moltes famílies sense el seu sustent habitual. Casos com aquest mostren la necessitat d'actuar de manera contundent contra el top manta, que a més genera sensació d'inseguretat.