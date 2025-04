Espanya lidera l'auge de la cristianofòbia a Europa: cada cop més atacs

Aquests dies se celebra a Espanya la Pasqua, una de les festivitats més assenyalades del calendari catòlic. Les dades indiquen que a Espanya cada vegada hi ha menys creients, però també que és un dels llocs d'Europa on més es persegueix els cristians. Són dades que adverteixen d'una pèrdua de llibertats religioses, que contrasta amb la sobreprotecció d'altres religions per part dels poders públics.

És indubtable que a Espanya hi ha un increment de la cristianofòbia. L'any passat es van denunciar setanta delictes d'odi i múltiples actes vandàlics contra esglésies i llocs sants. Un dels atacs més comuns són les pintades en façanes d'esglésies, del tipus "l'església que millor il·lumina és la que crema".

És freqüent també veure com any rere any augmenten les faltes de respecte als cristians durant la Setmana Santa. Encara que no tots, la majoria d'aquests atacs provenen de l'esquerra i l'ultraesquerra. Són els mateixos sectors que acusen d'"islamofòbia" qualsevol atac contra la religió islàmica i el seu profeta.

A més, els atacs a la Setmana Santa no només ofenen els catòlics sinó també molts espanyols que sense ser creients ho veuen com un tret cultural i identitari. Les processons formen part de la tradició espanyola. Els atacs a la Setmana Santa no només surten de l'odi al cristianisme sinó també de l'odi a Espanya.

Els cristians, proscrits en els seus propis països

Espanya no és un cas aïllat. L'Observatori sobre la Intolerància i la Discriminació contra els Cristians a Europa revela un preocupant augment de la persecució dels cristians al continent europeu. L'any passat es van multiplicar les denúncies per violència física, amenaces i intent d'assassinat de cristians en diversos països.

Entre 2022 i 2023 es van denunciar 749 delictes d'odi contra el cristianisme en 30 països europeus. Hi va haver 38 agressions físiques i tres cristians van morir víctimes d'atacs directes per motius religiosos. L'estadística no inclou els atemptats gihadistes, que també s'han multiplicat des d'octubre de 2023.

Espanya lidera juntament amb França, Alemanya i Itàlia les xifres de la cristianofòbia. Un dels col·lectius més vulnerables és el dels musulmans conversos al cristianisme. Aquests no només pateixen la marginació de les seves comunitats, sinó també el silenci mediàtic.

Però els atacs no només es limiten a la violència física. Les retallades de la llibertat d'expressió i la proliferació de la ideologia de gènere ha augmentat l'estigmatització dels creients catòlics. Molts cristians són reprimits per professar la seva fe o seguir les seves creences.

Més de 380 milions de cristians al món pateixen persecució i discriminació, i un de cada set cristians al món és perseguit. Més de 4.000 cristians són assassinats cada any, i més de 7.679 esglésies atacades.

Violència sense càstig i complicitat

Els estudis recullen també una impunitat per part dels agressors, que solen ser col·lectius especialment protegits pels poders públics. Els mitjans de comunicació contribueixen a això, bé sigui amb el silenci o col·laborant en la demonització de la religió catòlica. Aquests dies hem vist com alguns mitjans a Catalunya vinculaven la religió catòlica amb l'extrema dreta.

A Espanya, sobretot a Catalunya, hi ha un doble procés. D'una banda la sobreprotecció de l'islam, i d'altra banda el desprestigi de les tradicions religioses i culturals autòctones. S'està instal·lant la sensació que hi ha una substitució cultural programada.

Això es reflecteix en la connivència del govern català cap a les festivitats islàmiques, i el menyspreu cap a les tradicions locals. Feliciten el Ramadà però s'obliden de la Setmana Santa i en lloc de dir Nadal diuen "solstici d'hivern".