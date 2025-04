Els Comuns, de palanca del PSC a oposició dura a Barcelona: què hi ha darrere del gir

Ada Colau va facilitar amb els vots dels seus deu regidors que Jaume Collboni arrabassés a Xavier Trias l'alcaldia de Barcelona. Va ser al juny de 2023, després d'unes eleccions que va guanyar Trias i on Ada Colau va perdre la majoria. Des de llavors, els Comuns intenten tornar a treure el cap a Barcelona, però sense èxit.

La seva trajectòria des de les eleccions de maig de 2023 fins ara ha estat un despropòsit. La credibilitat de la formació està per terra i les enquestes van de mal en pitjor a dos anys de les pròximes municipals. Això ha disparat els nervis al quarter general del grup que lidera Janet Sanz.

A tot això cal afegir la crisi interna que ve arrossegant la formació, per la lluita entre el sector colauista i els d'ICV pel control del partit. Davant aquest panorama, el grup municipal ha decidit canviar d'estratègia. Això explica els últims moviments d'acostament a Junts per hostigar el govern de Jaume Collboni.

Declaren la guerra a Collboni

Els Comuns van entregar l'alcaldia al PSC per impedir que governés Trias, a qui veuen com el seu gran enemic en la política municipal barcelonina. Però va ser també un vot de confiança, condicionat al fet que el PSC desplegués un govern continuista. Quan Collboni va començar a desmantellar el colauisme, els Comuns van declarar la guerra.

Un dels impediments perquè els Comuns entressin al govern va ser Ada Colau. Després de la seva marxa es va obrir una nova oportunitat per acostar posicions. Però el rebuig dels pressupostos va tornar a obrir un cisma entre PSC i BComú, aquesta vegada definitiu.

Tancada la porta d'entrada al govern municipal, i amb les eleccions cada vegada més a prop, els Comuns busquen ara un gir estratègic per desgastar el PSC. Temen que si Collboni amplia la seva majoria en les pròximes eleccions tingui les mans lliures per culminar el desmantellament de l'obra colauista. Per a aquest gir estratègic han triat Junts, a qui ara veuen com el mal menor.

Torna Ada Colau

Els Comuns han aprovat diverses mocions juntament amb Junts per desgastar Collboni, però la seva ofensiva no és només institucional. En paral·lel continuen explotant la nodrida xarxa d'entitats socials i associacions de veïns afins al colauisme. Es tracta d'una guerra de baixa intensitat, consistent a escalfar el carrer mentre aïllen el PSC a la institució.

No és casual que a falta de dos anys per a les eleccions, i amb les enquestes en contra, els Comuns hagin recuperat Ada Colau. L'exalcaldessa de Barcelona ha tornat abans del previst per posar-se al capdavant de la fundació vinculada als Comuns. El seu objectiu sempre ha estat intentar un nou assalt a l'alcaldia en les pròximes eleccions.

Això evidencia el fracàs del lideratge de Janet Sanz, la figura de la qual genera més rebuig que adhesions fins i tot dins del seu partit. D'altra banda, l'acostament a Junts divideix l'organització i amenaça amb agreujar la guerra interna. Els Comuns s'agafen al moviment de l'habitatge per créixer, però potser no els n'hi hagi prou ni amb això.