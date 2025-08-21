Les conseqüències de l'ocupació a Catalunya: amenaces i una pallissa brutal
L'ocupació és la primera font d'impunitat criminal, i aquí en tens els resultats
A Catalunya, l'ocupació s'ha convertit en quelcom més que un conflicte de propietat. Cada cop amb més freqüència, darrere d'una ocupació sorgeixen focus de violència que sacsegen la convivència de barris sencers. La inseguretat, les extorsions i les baralles acaben marcant el dia a dia dels veïns, que denuncien viure amb por.
El cas més recent ha tingut lloc a L'Hospitalet de Llobregat, on un veí va patir una brutal pallissa després d'intentar defensar una dona en plena plaça del barri. El que va començar com un intent d'aturar un assetjament es va transformar en una escena de violència extrema que va deixar la víctima amb el nas trencat, una cella oberta i múltiples contusions. El pitjor va arribar després: amenaces a la seva família, extorsions i la certesa que els agressors seguien en llibertat tot i haver actuat davant de testimonis i agents de policia.
Una agressió a plena llum del dia
Els fets es van desencadenar una tarda de diumenge, quan aquest veí, treballador autònom, es va topar amb diversos ocupes que assetjaven una dona a la plaça davant de casa seva. La dona li va demanar un telèfon per trucar a la policia. En un primer moment va dubtar, però en veure com l'envoltaven i colpejaven, va decidir intervenir per demanar que la deixessin tranquil·la.
La reacció va ser immediata: els ocupes es van llançar sobre ell, convençuts que intentava gravar-los amb el mòbil. Entre diversos el van subjectar i van començar a colpejar-lo a la cara, mentre altres l'empenyien a terra i el colpejaven amb els peus. La violència va acabar amb ferides sagnants i la víctima amb prou feines va poder refugiar-se al seu magatzem fins a l'arribada de la policia.
La situació no es va quedar aquí. Amb un martell a la mà, l'home va aconseguir bloquejar la porta del local ocupat per impedir que sortissin més agressors a la plaça. Quan els Mossos van arribar, van comprovar que des de dins intentaven enderrocar el pany a cops de peu fins a arrencar-lo.
Amenaces i extorsió posterior
La família va intentar denunciar de seguida, però l'espera a comissaria va fer que ajornessin el tràmit fins l'endemà. Lluny de calmar-se, la tensió va augmentar, i és que, en tornar a passar pel magatzem, dos dels ocupes el van interceptar per exigir-li que arreglés la porta. Davant la seva negativa, el van bufetejar i li van advertir que si no marxaven del barri calarien foc a casa seva i violarien la seva família.
Les amenaces es van estendre a altres àmbits. Segons relata la família, els ocupes solen estacionar de manera indeguda i, després de rebre multes, responsabilitzen el veí agredit d'haver alertat la policia. Fins i tot van arribar a exigir-li que pagués les seves sancions si volia "viure en pau" amb ells.
Catalunya, epicentre de la degradació
El cas de L'Hospitalet reflecteix un patró que es repeteix en altres municipis catalans. A Montcada i Reixac, recents disputes entre clans en blocs ocupats van derivar en baralles multitudinàries. I, a Terrassa, un incendi en una casa ocupada va acabar en una altra baralla que va deixar l'immoble inhabitable.
Catalunya concentra més del 70% de les detencions per ocupació a Espanya i la mitjana diària supera les vint denúncies. Tot i que els números puguin semblar menors en termes globals, el seu impacte qualitatiu és devastador. L'ocupació obre la porta a empadronaments fraudulents, tràfic de drogues, extorsions i violència al carrer. I aquí en tens els resultats.
