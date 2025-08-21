Una altra apunyalada mortal dispara la preocupació a Catalunya: el detingut és un menor
Entre juny i agost hi va haver vuit morts i una vintena de ferits per arma blanca
Catalunya està vivint un estiu negre d'apunyalaments i tiroteigs mortals que agreugen el problema de la inseguretat. Als homicidis i agressions de les últimes setmanes cal afegir un nou episodi luctuós. Segons informa en exclusiva El Segre, una baralla ha acabat aquesta matinada amb la vida d'un jove de 18 anys a Tàrrega (Tarragona)
Aquest cas és encara més preocupant perquè el presumpte autor de l'homicidi és un jove de 17 anys, que ja ha estat detingut per la policia. Segons el rotatiu, els fets han tingut lloc al voltant de la una de la matinada durant una batussa
El menor detingut hauria apunyalat un altre jove, que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot i els esforços per mantenir-lo amb vida, la víctima ha acabat morint hores després. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va iniciar una investigació per aclarir les circumstàncies del succés
Les primeres investigacions els van portar a detenir un menor de 17 anys com a presumpte autor de l'apunyalament mortal. A l'espera de conèixer més detalls, aquest nou homicidi amplia la llista de successos que posen en qüestió el relat oficial sobre el descens de la delinqüència
Creix la llista negra de successos
El Govern de la Generalitat va posar en marxa l'any passat diversos plans de xoc contra la multireincidència, les armes blanques i les armes de foc. L'objectiu era doblegar la corba delinqüencial davant la desesperada situació. Uns mesos després van aparèixer dades oficials que assenyalaven un clar descens dels delictes
Això va anar acompanyat de discursos triomfals que, però, han estat qüestionats per la realitat quotidiana als carrers. La preocupació ha tornat a disparar-se aquest estiu. En poques setmanes, entre juny i agost,es van succeir més de trenta incidents violents, amb el resultat de vuit morts i una trentena de ferits
Dels vuit morts, cinc van ser per arma blanca i ara cal afegir la víctima de Tàrrega. Aquest estiu també s'han succeït les baralles a les festes majors dels pobles, on les armes blanques han estat protagonistes en moltes ocasions
