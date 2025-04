L'islamisme mata 52 cristians a l'Àfrica: el 'genocidi' que l'esquerra 'oblida'

Fa just una setmana, en ple Diumenge de Rams, l'estat de Plateau, a Nigèria, va ser escenari d'un atac violent per part de grups islamistes contra cristians. Un atac que va deixar un saldo tràgic de 52 morts, la majoria agricultors vinculats al cristianisme. A més, altres 22 persones van resultar ferides en els assalts perpetrats per grups gihadistes. Els atacs també van causar la destrucció de 383 habitatges i van obligar milers de persones a abandonar les seves llars.

Aquest atac és un dels més mortals registrats en els últims mesos a la regió, que ha estat escenari d'una creixent violència vinculada al conflicte entre comunitats agrícoles cristianes i ramaders musulmans d'ètnia fulani. La violència ha marcat la regió del nord de Nigèria amb episodis sanguinaris, amb una sèrie d'atacs similars en anys anteriors.

El president de Nigèria, Bola Tinubu, ha manifestat la seva condemna per l'atac i ha promès una resposta ferma. Ha ordenat a les forces de seguretat del país que localitzin els responsables i que s'enfrontin un càstig exemplar. No obstant això, les comunitats cristianes del centre-nord del país no comparteixen el mateix optimisme. Aquestes comunitats, víctimes d'atacs constants, han expressat la seva frustració per la manca d'acció efectiva per part del govern. I han assenyalat la impunitat que, segons ells, envolta les milícies islamistes responsables dels assalts.

Aquest atac es produeix a la mateixa zona que, durant les passades festes de Nadal, va ser escenari de la coneguda Massacre de Nadal, on més de 300 cristians van ser assassinats. Des d'aquest fatídic episodi, les agressions contra aquestes comunitats no han cessat, la qual cosa ha portat organitzacions humanitàries a alertar sobre una escalada alarmant en la persecució religiosa i ètnica que afecta la regió.

Silenci de l'esquerra i els principals mitjans del sistema

Malgrat la gravetat dels fets, els mitjans de comunicació internacionals han prestat escassa atenció al que ha succeït a Plateau. També l'esquerra global calla davant d'aquest 'genocidi'. Una postura molt diferent de la que tenen respecte a altres conflictes com, per exemple, el de Gaza.

Líders religiosos i organitzacions no governamentals han denunciat el silenci global davant el patiment de les víctimes cristianes a Nigèria, mentre el conflicte entre comunitats rurals i grups armats islamistes continua dessagnant la regió del Sahel.

L'estat de Plateau, que ja ha estat testimoni de diversos episodis violents al llarg dels últims anys, s'enfronta ara a una nova onada de terror, deixant darrere seu un escenari de devastació i desplaçament massiu. La manca de seguretat, la impunitat que afecta els responsables dels atacs i l'escassa cobertura mediàtica en l'àmbit internacional han estat motiu de preocupació tant a nivell nacional com internacional.

El conflicte, que s'ha agreujat amb el pas del temps, continua alimentant la violència a Nigèria i afectant les comunitats més vulnerables. Els atacs gihadistes, que han centrat la seva atenció en els pobles cristians, estan exacerbant la divisió entre les comunitats, contribuint a una atmosfera de por i desesperança. Amb la manca de respostes clares i efectives, la regió continua submergida en un cicle de violència que sembla no tenir fi.