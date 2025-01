Compte enrere perquè apartin Sílvia Orriols de l'alcaldia de Ripoll

Aquest dijous es va votar la moció de confiança a la qual Sílvia Orriols es va voler sotmetre després del 'no' a l'oposició als pressupostos de Ripoll per al 2025. La líder d'Aliança Catalana, veient que Junts, ERC, PSC i la CUP preferien mantenir el cordó sanitari a la formació nacionalista abans que aprovar els seus comptes, va optar per aquest procediment.

Ahir a la nit es confirmava el que ja s'intuïa: els rivals d'Orriols van votar en contra de la moció de confiança. I, d'aquesta manera, s'activava el compte enrere perquè puguin fer-la fora de l'alcaldia de Ripoll. Ara, aquests quatre partits tenen l'obligació de pactar una moció de censura en els pròxims 30 dies si volen apartar la líder d'AC del seu càrrec. Si no ho fan, Orriols seguirà al capdavant de la ciutat i veurà aprovat el pressupost de forma automàtica.

Pot prosperar la moció de censura a Sílvia Orriols?

La resposta és clara: sí. ERC, PSC i CUP tenen des de l'any 2023 un pacte signat. Un pacte al qual, en el seu moment, no va voler sumar-se Junts. Els de Puigdemont exigien quedar-se ells l'alcaldia com a segona força més votada en passades eleccions municipals. Tanmateix, això ha canviat.

Els juntaires han canviat el seu líder municipal. Ja no és Manoli Vega, que era un dels esculls per a aquest Frankenstein ripollès. La seva substituta al capdavant de Junts Ripoll, María Soldevilla, ja ha dit que el seu partit veu amb bons ulls fer un "govern de concentració" per fer fora Orriols de l'alcaldia. En aquests moments, qui té tots els números de liderar l'alternativa a Orriols en aquest pacte Junts, ERC, PSC i CUP és Chantal Pérez, cap de files dels republicans a la localitat.

Barcelona i Waterloo decidiran qui governa Ripoll

D'aquesta manera, tota la pressió és ara sobre Junts. I a ningú se li escapa que una decisió d'aquesta magnitud no es prendrà només a Ripoll. El que passi en els pròxims 30 dies tindrà un impacte directe en la política catalana. I, per tant, Carles Puigdemont i Jordi Turull (és a dir, la cúpula de Junts) seran els que donin llum verda (o no) perquè els juntaires pactin amb el PSC i la resta de forces processistes per apartar Sílvia Orriols.

La decisió no sembla fàcil. I és que el moviment de Sílvia Orriols deixa Junts en una situació complicada. O deixa governar la líder d'Aliança Catalana, reforçant així la seva posició d'alcaldessa. O pacta amb "el malvat 155" per "fer fora una alcaldessa independentista", donant així ales a una Orriols i a una Aliança Catalana que cada vegada més li van guanyant terreny a un Puigdemont a la baixa, tal com demostren els recents sondejos electorals.