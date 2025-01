La lluita dels vigilants del Metro de BCN: la vaga que l'esquerra no recolza

La brutal agressió a un vigilant de seguretat que ha perdut un ull ha estat la gota que ha fet vessar la paciència dels vigilants del metro de Barcelona. Els treballadors de Securitas començaran una vaga indefinida aquest diumenge per reclamar més mecanismes de defensa davant les agressions. Com era d'esperar, i com va passar amb els funcionaris de presons, aquesta lluita no ha trobat ressò a l'esquerra.

Els vigilants de seguretat demanen més eines i atribucions a l'hora d'actuar contra la violència creixent en el transport urbà. Especialment al metro de Barcelona, convertit des de fa temps en un pou de delinqüència i inseguretat. Fa una setmana, una baralla entre joves va acabar amb un d'ells colpejant brutalment amb un puny americà al vigilant que volia mediar.

Aquest incident ha posat de manifest la indefensió a la qual són exposats els vigilants, que només poden dur a terme tasques de contenció. Com va passar en aquest cas, quan la cosa es posa lletja només poden trucar als Mossos d'Esquadra. L'augment de la violència i la delinqüència a Catalunya obliga a una actualització d'uns protocols excessivament tous.

Els vigilants es queixen a més d'una manca de formació que els impedeix moltes vegades enfrontar-se a situacions extremes. Denuncien la seva situació de precarietat i inseguretat. Que alhora redunda en més inseguretat al metro i al transport públic per als passatgers.

Suport unànime dels passatgers

Per la seva banda, TMB (companyia municipal de transports) s'ha solidaritzat amb el vigilant ferit i ha estès la mà als vaguistes. La seva directora, Laia Bonet, ha assegurat que la companyia ha acceptat tots els punts que sol·liciten els treballadors. Confia en un acord imminent per dissoldre la vaga i restablir la normalitat.

Aquells que sí han mostrat un suport unànime als vigilants han estat els passatgers, que són els qui pateixen les conseqüències diàries de la inseguretat creixent. Demanen més eines i prerrogatives per als vigilants, per exercir més mà dura contra els delinqüents.

Els treballadors de seguretat del metro demanen salaris més alts, ajustats a la responsabilitat de la feina que duen a terme. Però també eines d'autodefensa com esprais de pebre per a les situacions més crítiques. El sindicat ADN, que es personarà com a acusació particular en el cas del vigilant agredit, diu que és imprescindible disposar de més mecanismes.